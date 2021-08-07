SpaceX, önemli bir görev için hazırladığı Starship ve Super Heavy'yi bazı testler için bir araya getirdi. Devasa roket ve fırlatma ünitesi, bir araya geldiklerinde neredeyse 40 katlı bir apartman yüksekliğine ulaşıyor.

SpaceX, son dönemde sık sık test uçuşları gerçekleştirdiği Starship ile önemli göreve hazırlanıyor. Test aşamasında Starship'in başarması gereken önemli bir aşama olan bu görevde, Starship Teksas'tan fırlatılacak ve ardından Hawai açıklarında yere inmeyi deneyecek. Ona bu fırlatmada Super Heavy fırlatma roket ünitesi eşlik edecek.

Bu ikilinin bir araya son gelişleri ise yeni bir rekor kırdı. Super Heavy'nin 70 metrelik yüksekliğinin üzerine Starship de bu yüksekliğin üzerine 50 metre daha ekliyor. İkili birlikte ulaştıkları 120 metrelik yükseklik ile NASA'nın devasa Saturn V roketinin 110 metrelik yüksekliğini de geride bıraktı ve 'dünyanın en uzun roketi' rekorunu kırmayı başardı.

Elon Musk roketin fotoğraflarını paylaştı:

Fotoğrafların yer aldığı tweet'i göremiyorsanız buraya tıklayın.

Musk'ın söz konusu roketler ve uzay olduğunda oldukça heyecanlı bir karakter olduğunu biliyoruz. Şirketi SpaceX'in devasa roketinin fotoğraflarını Twitter'da paylaşan Musk, fotoğrafların ardından rokete katkı sağlayan tüm ekibine ithafen böylesine harika bir takımla çalışmaktan onur duyduğunu söyledi.

Bir araya gelerek bazı testlere tabii tutulan Starship ve Super Heavy'nin Hawaii açıklarına inişle sonuçlanacak deneme görevinin ne zaman gerçekleşeceği ise henüz belli değil. Böylesine devasa bir roketin fırlatılması işleminden önce epey kontrol ve düzenleme yapılması gerekeceğini düşünürsek, henüz bir tarih verilememesi çok da şaşırtıcı değil.

SpaceX'in Starship ile ilgili nihai hedefi ise Mars'a düzenlenecek insanlı uçuşlarda ve kargo uçuşlarında kullanmak. Yani etkileyici büyüklüğüyle şaşırtan dev roket, Mars'a gidecek ilk şanslı insanların yol arkadaşı olacak gibi görünüyor.