Yann LeCun, Elon Musk'ın otonom araçlarla ilgili yanıltıcı açıklamalarını eleştirerek gerçekleri ortaya koydu.

Yapay zekâ alanında öncü isimlerden biri olan Yann LeCun, Elon Musk'ın otonom Tesla'larla ilgili yaptığı açıklamalara sert eleştiriler yöneltti. Şu anda Meta'nın yapay zekâ lideri olarak görev yapan LeCun, Musk'ın “Tam Otonom Sürüş” (FSD) yetenekleri konusunda yıllardır süren yanıltıcı açıklamalarını sorguladı.

LeCun, Elon Musk'ın otonom sürüş yetenekleri hakkında sürekli olarak yalan söylediğini ima ederek, “Elon, 'Son 8 yıldır Tesla'nın 'Tam Otonom Sürüş' yetenekleri hakkında sürekli yalan söyledim, ama siyasete ve diğer her şeye dair söylediğim her şeye inanmalısınız' demeli." şeklinde alaycı bir eleştiride bulundu. LeCun, Musk'ın kendisini eleştirirken kullandığı bir tarzı taklit ederek, Musk'ın “Son 8 yıldır sürekli yalan söyledim” demesi gerektiğini ifade ediyor.

LeCun'dan Musk'a: "Yalanlarından nefret ediyorum"

Eleştiriler yazılımcı CEO Dan O'Dowd'un Musk hakkında yaptığı kapsamlı bir incelemenin ardından geldi. O'Dowd, Musk'ı "yılan yağı satıcısı" olarak tanımlayarak, otonom sürüş teknolojisinin henüz tam anlamıyla hayata geçmediğini vurguladı. O'Dowd, Musk’ın haziran ayında “FSD v12” ile birlikte tanıtacağını iddia ettiği “Gerçekten Akıllı Çağırma” (ASS) özelliğinin, sürücü koltuğunda kimse olmadan aracın çağrılmasına olanak tanıyacağını belirtmesine rağmen, bu özelliğin yasal olarak halka açık yollarda kullanılamayacağını da ekledi.

LeCun, bir Tesla hayranının kendisine yönelttiği Musk'a duyulan nefret hakkında yaptığı yorumlara da cevap verdi. “Elon'dan nefret etmiyorum. Yalanlarından nefret ediyorum. Araçlarını, roketlerini ve uydu ağını seviyorum” diyen LeCun, Musk'ın üretimlerini takdir ederken bir yandan da onun yanıltıcı söylemlerine karşı duruşunu net bir şekilde ortaya koydu.