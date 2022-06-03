Twitter, bugün yaptığı bir açıklamayla Elon Musk ile yapılan anlaşmanın yasalarca öngörülen bekleme süresinin dolduğunu açıkladı. Böylece anlaşmanın uzunca sürebilecek bir incelemeden kaçındığı, tamamlanması için artık hissedarların ve düzenleyici kurumlarının onayını da içeren geriye kalan kapanış koşullarına bağlı olduğu aktarıldı.

Dünyanın en zengin insanı unvanına sahip olan SpaceX ve Tesla CEO’su Elon Musk, nisan ayının sonunda tüm dünyada yankı bulan bir kararla popüler sosyal medya platformu Twitter’ı 44 milyar dolarlık astronomik bir ücrete satın almak için anlaşmaya varmıştı.

Bunun ardından ise 50 yaşındaki iş insanı, satın alımın askıya alındığını sosyal medyadan bir paylaşımla duyurmuştu. Bunun sebebinin de Twitter’ın bot hesaplar konusundaki veriler olduğu belirtilmişti. Musk’ın halen platformu satın almada kararlı olduğunu gösteren haberler gelmeye devam ederken şimdi de Twitter’dan bir açıklama geldi.

Twitter, satın alım için öngörülen bekleme süresi dolduğunu açıkladı

Milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu, Musk’ın şirketi 44 milyar dolara satın alma girişimi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dev şirket, bu satın alım konusunda yasalar uyarınca öngörülen bekleme süresinin sona erdiğini ifade etti. Böylece anlaşmanın aylarca sürebilecek antitröst incelemesinden kaçındığı aktarıldı.

ABD merkezli şirket tarafından bugün yapılan açıklamalarda, yapılan anlaşmanın tamamlanmasının artık sözleşmenin, şirket hissedarlarının ve düzenleyici kurumların onayını da içeren geriye kalan kapanış koşullarına tabi olduğu belirtildi. Bu haberin ardından da şirketin hisselerinde %2’lik bir artış olduğu aktarıldı.

Geçtiğimiz haftalarda Musk’ın satın alım için öz sermaye payının 33,5 milyar dolara çıktığı açıklanmış, kalanın ise kredilerle karşılanacağı ifade edilmişti. Bunun yanı sıra bir grup hissedar, geçtiğimiz günlerde ünlü milyardere yaptığı paylaşımlar sebebiyle dava açmıştı.