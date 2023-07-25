Elon Musk, Twitter’ın İsmini Neden Değiştirdiğini Açıkladı

Twitter'ı süper uygulama hayaline dönüştürmeye başlayan Musk, en başından beri planının ne olduğunu anlattı.

Eylül 2022’de Elon Musk tarafından satın alınan Twitter, 24 Temmuz’da yeni bir logoya, yeni bir isme sahip oldu. Tabii bu dönüşümün yaşanacağını sektörü yakından takip eden herkes tahmin etmenin de ötesinde biliyordu.

Zira Elon Musk, henüz Twitter’ı satın almadan önce Twitter’a rakip olacak bir platform kurmak istediğini, ilk olarak 1999 yılında satın aldığı “x.com” alan adını da bu amaçla kullanabileceğini açıklamıştı. Twitter’ın markasal dönüşümünün resmen başladığı ikinci günde Musk, Twitter’ı asıl satın alma amacını ve adını değiştirme nedenini net bir şekilde açıkladı. Her şey beklediğimiz gibi çıktı.

Elon Musk'ın paylaşımı:

“Twitter, hem ifade özgürlüğünü sağlamak hem de her şey uygulaması olan X için ‘hızlandırıcı’ olarak X Corp tarafından satın alındı. Bu, sadece adını değiştiren bir şirket değil, aynı şeyi yapan bir şirket.

Twitter adı, kuşların cıvıltısı gibi, 140 karakterlik mesajlar olduğunda mantıklıydı ancak şimdi birkaç saatlik video da dahil olmak üzere hemen hemen her şeyi gönderebilirsiniz.

Önümüzdeki aylarda, kapsamlı iletişim ve tüm finansal dünyanızı yönetme imkânı ekleyeceğiz. Twitter adı bu bağlamda bir anlam ifade etmiyor, bu yüzden kuşa veda etmeliyiz.”