Geçtiğimiz saatlerde birçok haber sitesi, farklı farklı konularla gündemden düşmeyen milyarder iş insanı Elon Musk’ın Twitter hesabının kapatıldığına dair haberler girmeye başladı. Ancak doğru değil. Gelin işin aslını açıklayalım.

Elon Musk, son 3 aydır çeşit çeşit konularla gündemden düşmüyor. Gerek elektrikli otomobil şirketi Tesla içerisinde yaşanan skandallar, gerek kendi özel hayatında yaşadığı skandallar gerekse Twitter satın alma anlaşması…

Her türlü kendisine gündemde yer bulmayı başaran Elon Musk’ın Twitter hesabı, birçok haber sitesine göre geçtiğimiz saatlerde kapatıldı. Ancak bu haber gerçeği yansıtmıyor. Neden mi? Çünkü işin aslı, kapatılan hesap yalnızca bir 'kopya' kullanıcı adına sahip.

Kapatılan hesap Elon Musk’a ait değil

Şimdi birazcık kafa açabiliriz, uyaralım. Bildiğiniz gibi küçük L harfi ile büyük i harfi aynı fonta sahipler ve birebir aynı görünüyorlar. Daha doğrusu İngiilizcede 'büyük i' yani 'İ' harfi bulunmadığından 'büyük i' yerine 'büyük ı' yani 'I' harfi kullanılıyor. 'küçük L' ile 'büyük ı' harfi de ne yazık ki aynı görünüme sahip. Twitter’da Elon Musk’ın gerçek hesabındaki kullanıcı adı ‘@elonmusk’ ve küçük L harfi var.

Akıllı bir arkadaşımız ise Elon Musk’ın kullanıcı adının aynısı gibi görünen ‘@eIonmusk’ kullanıcı adını almış. Aynı görünüyor değil mi? Ancak aynı değil, çünkü bu kullanıcı adında küçük L yerine büyük i var. Yeni Twitter Elon Musk'ın gerçek hesabını değil, kullanıcı adını taklit eden bu 'eion musk'ın hesabını kapatmış durumda.

Dolayısı ile haber sitelerinde yer alan ‘Elon Musk’ın Twitter hesabı kapatıldı!’ haberi de gerçek değil dostlar. Olay, küçük bir yanlış anlamadan ve teyit etme eksikliğinden ibaret. Elon Musk'ın gerçek Twitter hesabına buraya tıklayarak bizzat kendiniz ulaşabilirsiniz. Kapatılan 'eion musk' hesabına ise buradan ulaşabilirsiniz, daha doğrusu ulaşamayabilirsiniz.