Elon Musk ve Twitter, platformun 44 milyar dolarlık bir anlaşma ile Musk'ın olması konusunda anlaştı. Gelen resmi açıklama sonrası sosyal medyada #ElonMuskBuyTwitter etiketi Twitter'ı ele geçirdi.

Yıllardır attığı her tweet ile olay olmayı başaran, platformun belki de en aktif kullanıcılarından biri olan Elon Musk, yaklaşık bir aydır Twitter'ı satın alma haberleri ile gündemdeydi. İlk adım olarak platformun en büyük ortağı olacak şekilde devasa bir hisse satın alan Musk, ardından da esas niyetini açıklamıştı; Twitter'ı satın almak.

Bir anda gündemde adeta 'bomba' etkisi yaratan bu açıklama sonrası Twitter cephesinden gelen ilk adımlar satın alma işlemine çok sıcak bakmadıkları yönünde yorumlanmıştı. Ancak Musk'ın yaklaşık 44 milyar dolarlık teklifi ve bu yönde attığı adımlar sonrası Twitter, bugün teklifi kabul ettiğini açıkladı. Nihayetinde, 44 milyar dolar karşılığında Twitter resmen Elon Musk'ın oldu.

#ElonMuskBuyTwitter etiketi, gündemi ele geçirdi

Bu büyük gelişme sonrası haliyle Twitter'da bir numaralı gündem maddesi de #ElonMuskBuyTwitter etiketi oldu. Binlerce tweet atılan konu hakkında kimi kullanıcılar heyecanlarını, kimileri endişelerini dile getirirken; bazı kullanıcılar ise işin mizahındaydı.

Elon Musk'ın Twitter'ın yeni sahibi olması, en çok 'ifade özgürlüğü' ve platforma gelecek yeniliklerle konuşuluyor. Hatta öyle ki karar açıklanır açıklanmaz herkes gözünü Donald Trump'a çevirdi. Bildiğiniz üzere Trump, attığı tweetler sebebiyle uzun zamandır sosyal medya platformlarında yasaklı ve Musk'ın bu adımının onu Twitter'a döndüreceği söyleniyordu. Ancak Trump, yaptığı bir açıklama ile Twitter'a geri dönmeyeceğini söyledi.

Musk geçtiğimiz ay boyunca Twitter'da yapmak istediği yeniliklerle ilgili bolca bilgi paylaştı ve planlarının büyük çoğunluğu tüm 'gerçek' Twitter kullanıcılarını memnun edecek türden geliştirmelere işaret ediyor. Ancak tabii ki Musk'ın bu adımının akıllıca olmadığını düşünenler de yok değil.

Örneğin eski Reddit CEO'su, yaptığı bir açıklama ile Musk'ın günümüzün internet kültürünü çok iyi anlayamadığını ve bu sebeple de istediği 'ifade özgürlüğü' alanını yaratırken sıkıntı çekeceğini ifade etmişti. Bu türden yorumların doğruluk payını ise ancak Twitter'ın satın alım işlemleri tamamlanıp ipler tamamen Musk'ın eline geçtiğinde göreceğiz. Şimdi gelin Twitter kitlesi bu konu hakkında neler söylüyor, birlikte bakalım.

Musk'ın Twitter'ı almasına gelen tepkiler

-'Twitter'ı satın alıyormuşsun...

+Sırada Amazon var

-Hadi oradan...

+Sepete ekle...

Elon Musk Tiktok'u satın alıp yok etse ya?

'Elon Musk, bir şirketi satın almak için ülkemin bir yıllık bütçesinden daha fazla para harcadı öyle mi?'