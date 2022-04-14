Elon Musk, Twitter'ın Tamamını Satın Almak İçin Teklif Verdi

Geçtiğimiz günlerde Twitter'ın %9,2'lik bölümünü satın alan Musk, bugün platformun tamamını satın almak için resmi teklifte bulundu. Musk, Twitter'ı satın almak için 43,4 milyar dolar teklif etti.

4 Nisan’da yayımlanan belgelerle Twitter’ın %9,2’sini satın aldığı duyurulan, sonrasında yönetim kuruluna dahil edildiği açıklanan fakat bu hafta başında bundan vazgeçen Elon Musk, yakın zamanda Twitter ile gündemden düşmeyecek gibi duruyor. Zira bugün yayımlanan yeni belgeler, Musk’ın konuyu bir adım öteye taşıdığını gösterdi.

Elon Musk’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yaptığı ve geçtiğimiz dakikalarda yayımlanan yeni başvurusu, Twitter’ı tamamen satın alma teklifi içeriyor. Bu inanılmaz belgede yer alan detaylara göre Musk, Twitter’ın tamamını satın almak için hisse başına 54,20 dolar ödeme yapmayı teklif etti. Bir diğer deyişle Musk, Twitter’ı toplamda 43,4 milyar dolara satın almak istediğini açıkladı.

“Twitter’ın mevcut haliyle gelişmeyeceğini anladım”

Belge, Elon Musk’ın Bret Taylor’a gönderdiği açıklama niteliğinde bir e-postaya da yer verdi. Bu e-postada Musk, şu ifadeleri kullandı:

“Twitter'ın dünya çapında ifade özgürlüğü platformu olma potansiyeline inandığım için yatırım yaptım ve ifade özgürlüğünün işleyen bir demokrasi için toplumsal bir zorunluluk olduğuna inanıyorum. Ancak, yatırımımı yaptığımdan beri, şirketin mevcut haliyle ne gelişeceğini ne de bu toplumsal zorunluluğa hizmet etmeyeceğini anlıyorum. Twitter'ın özel bir şirket olarak dönüştürülmesi gerekiyor.

Sonuç olarak, Twitter'ın %100'ünü hisse başına 54,20$'a nakit olarak, Twitter'a yatırım yapmaya başlamadan önceki gün için %54 prim ve yatırımım kamuya açıklanmadan önceki gün için %38 prim karşılığında satın almayı teklif ediyorum. Teklifim en iyi ve son teklifim ve kabul edilmezse hissedar olarak konumumu yeniden gözden geçirmem gerekecek.”

Twitter hisseleri anında uçmaya başladı:

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almak için teklif vermesi ve Twitter için bir hisse değeri belirtmesi üzerine Twitter hisseleri de uçmaya başladı. Borsalar henüz işleme açılmamışken bile Twitter hisseleri %11 oranında arttı ve hisse başına fiyat 51 doları aştı. Borsalar, ABD'de TSİ 16.00'da açılıyor.