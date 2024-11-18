Günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan emojilerin birçoğunun sarı olduğu gözünüzden kaçmamıştır. Peki hiç, neden sarı olduğunu düşündünüz mü?

Hatırlarsanız emojilerden önce (hatırlıyorsanız yaşınız ortaya çıkacak) metinsel ifadeler vardı. Yani “:), :P, >:(“ gibi ifadelerle duygularımızı aktarıyorduk. Daha sonra hayatımıza emojiler girdi ve neredeyse hepsi sarıydı.

Emojiler hayatımıza girmeden çok önce, 1960’lı yıllarda yaşanan bir şey; emojilerin sarı olmasının önünü açmış olabilir.

Emojilerin neden sarı olduğunu daha iyi anlamak için bir sigorta şirketine gidiyoruz. Evet, sigorta şirketine.

Bir hayat güvencesi şirketi, çalışanlarıyla problemler yaşıyordu. Yaşam sigortası şirketi oldukları düşünüldüğünde, sürekli ölüm kalım konuşulması ve stresin yükselmesi normal.

“The State Mutual Life Assurance” adlı şirket, çalışanların moralini yükseltmek için bir şeyler yapmak isteyip bir grafik tasarımcısını işe aldı ve insanları neşelendirmeye yönelik bir tasarım talep etti.

Harvey Ross Ball adlı tasarımcı, sarı bir gülen yüz tasarlayarak şirketi bu gülen yüzün yer aldığı posterler, tabelalar ve düğmelerle doldurdu. Tasarım, çalışanlar arasında o kadar popüler oldu ki kısa sürede şirket dışına da yayıldı. Muhtemelen size de çizim tanıdık gelmiştir ancak nereden geldiği hakkında bir fikriniz yoktur.

İşte bu ikonik smiley, zamanla resmen bir standart hâline geldi ve herkes tarafından tanındı. Emojilerin kökeni de oradan geldiği düşünülüyor.

Apple'a emojilerin neden sarı renkte olduğu soruldu.

2011 yılında Apple emojileri cihazlarında uluslararası kullanıma sunduğunda sarı renk kullanmalarının keyfi olduğunu söyledi.

Ancak animasyon karakterlerinin azımsanamayacak bölümünde sarıya rastlamamız (Minions, Sünger Bob, Pikachu) neşeyle bir ilişkisi olduğuna da işaret ediyor. Ayrıca sarı, mutluluğu da temsil ediyor.

Kontrastın da büyük bir etkisi var.

Sarı; mavi, kırmızı ya da yeşil gibi diğer ana renklerden daha iyi bir kontrast sağlıyor. Yüzün detayları, sarı renkte çok daha rahat bir şekilde görülebiliyor ve böylece duygular daha iyi aktarılıyor.

Son olarak, editör olarak benim de bir tahminim var; dünya üzerinde pek çok ten rengi olduğu için hepsine ayrı emoji yapılamayacağından veya tek renk seçildiğinde ırkçılık olacağından ten renginden bağımsız standart bir renk seçilmesi de sebepler arasında olabilir.

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