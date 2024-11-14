Yüz içerikli emojilerde hiç burun olmadığını fark etmiş miydiniz? Bu durumun ardında, mantıklı bulacağınız sebepler yatıyor!

Emojiler, mesajlarımızı renklendiren ve hislerimizi hızlıca ifade etmemizi sağlayan küçük semboller ama hiç fark ettiniz mi? Çoğunun burnu yok.

Bu, tasarımcıların unuttuğu bir detay değil; aksine bilinçli bir tercih. Gelin, bu tercihin ardında yatan sebeplere bakalım.

Minimalist tasarımlara sahipler.

Bildiğiniz üzere emojiler, minicik. Bu kadar küçük boyutlarda kolayca anlaşılabilmeleri için fazla detaya girmemek gerekiyor. Burun eklemek, minik bir emojisinin karmaşık görünmesine neden olurdu. Yani en iyisi, sade ve basit tasarlayıp burundan vazgeçmek.

Evrensel ifadeler burun olmadan da anlaşılabilir.

Mimiklerimizin çoğunu gözlerimizle ve ağzımızla yapıyoruz. Şaşırdığımızda gözlerimizi büyütüp ağzımızı açmamız, güldüğümüzde gözlerimizin kısılıp dudaklarımızın kıvrılması, endişelendiğimizde dudağımızı ısırmamız…

Bu gibi duygularımızı ifade ederken burnumuzu kullanmıyoruz ve evrensel olarak anlaşılabiliyor. Emojilerin amacı da duyguları geniş kitleye ulaşabilecek şekilde ifade etmek olduğundan burnun ekstra bir avantajı olmuyor.

Emojilerin kökeninin de etkisi var.

Günümüzdeki gibi emojiler ortaya çıkmadan önce, ifadeleri metin tabanlı belirtiyorduk. Mesela “:)” veya “;)” gibi. İşte bu gelenek, emojilerde de devam etti ve burunsuz, basit yüz ifadeleri tercih edildi.

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