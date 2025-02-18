Güvenlik araştırmacısı Paul Butler, Unicode varyasyon seçicileri kullanarak emojilere görünmez mesajlar eklenebileceğini keşfetti.

Güvenlik araştırmacısı Paul Butler, emojiler aracılığıyla görünmez mesajlar saklamanın mümkün olduğunu keşfetti. Butler’ın keşfettiği bu yöntem ile birlikte insan denetimini aşmanın yanı sıra dijital belgelere fark edilmeden filigran eklemek gibi amaçlarla kullanılabileceği ifade edildi.

Paul Butler, yaptığı araştırmalarda Unicode karakterlerinin içinde ekstra bilgi gizlemenin bir yolunu bulduğunu belirtti. İşte detaylar!

Görünmez filigranlarla dijital içeriklerin takibi mümkün mü?

Butler'ın bu yönteminde Unicode'un varyasyon seçicileri olarak bilinen özel karakterler kullanılıyor. Varyasyon seçicileri (U+FE00–U+FE0F ve U+E0100–U+E01EF), metinlerin stilini değiştirmek için tasarlanmış olsa da, her biri bir baytlık veri taşıma kapasitesine sahip. Böylelikle bir emojiye veya herhangi bir Unicode karakterine, görünür değişiklik olmadan gizli mesajlar eklenebiliyor.

Butler, bu yöntemin kötü amaçlı yazılım veya zararlı içerik taşımak için değil, daha çok insan denetimini atlatmak veya dijital belgelere görünmez filigran eklemek amacıyla kullanılabileceğini açıkladı. Özellikle görünmez filigranlar sayesinde bir içeriğin izinsiz paylaşımı veya kopyalanması da takip edilebiliyor olacak.

Güvenlik önlemleri hakkında değerlendirmede bulunan Butler, yapay zekâ sistemlerinin bu tür gizli mesajları tespit etme potansiyeline sahip olduğunu belirtti. OpenAI'nin GPT modeli ve Google Gemini gibi yapay zekâlar, varyasyon seçicilerini korurken, uygun araçlarla birlikte kullanıldığında bu gizli mesajları çözümleyebilir. Butler, benzer yöntemlerin kötüye kullanımını önlemek için gelecekte otomatik tespit sistemlerinin geliştirilmesinin önem taşıdığını vurguladı.