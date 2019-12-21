EMUI 10, Dünya Çapında 10 Milyondan Fazla Cihazda Çalışıyor

Huawei, geçtiğimiz ay Android 10 tabanlı EMUI 10 güncellemesini akıllı telefonları için yayınlamıştı. Şirket, bugün EMUI 10 arayüzünü dünya çapında çalıştıran 10 milyondan fazla cihaz olduğunu belirtti.

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz ay Android 10 tabanlı EMUI 10 arayüzünü kendi cihazları için yayınlamıştı. 33 farklı modelin desteklediği yeni güncelleme, akıllı telefon modellerine Android 10’un getirdiği karanlık mod özelliğini, yeni hareketli navigasyon hareketlerini ve çeşitli performans geliştirmelerini ekliyor.

Bu güncelleme aynı zamanda Honor markası altında çıkan cihazlarda Magic UI 3.0 ismi ile kullanılıyor. Huawei, bundan yaklaşık bir ay önce EMUI 10 güncellemesini çalıştıran 1 milyon cihaz olduğunu açıklamıştı. Bu açıklamadan yaklaşık bir ay sonra şirket, yeni güncellemenin 10 milyondan fazla cihaza yayınlandığını açıkladı.

Huawei, 230 milyon cihaza güncellemeyi yayınlamayı düşünüyor

EMUI 10 arayüzü ilk olarak Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro modellerinin piyasaya sürülmesi ile birlikte ortaya çıkmıştı. O günden itibaren arayüzünü sürekli olarak güncelleyen ve performans geliştirmelerini akıllı telefonlarına getiren Huawei, bir ay gibi kısa bir sürede yaklaşık 9 milyon cihaza güncelleme yaymayı başarabilmişken kendisine daha büyük bir hedef belirledi.

Çinli şirket, yıl sonuna kadar milyonlarca cihaz için EMUI 10 güncellemesini yayınlamayı planlıyor. Şirketin raporlarına göre Huawei, sene sonuna kadar 230 milyon cihazda EMUI 10 arayüzünü çalıştırabilmeyi düşünüyor. Şirket, bu cihazların arasında Mate 20 X 5G, Mate RS Porsche Design, Mate 10 Porsche Design, Mate 10 Pro, Mate 10, P20, P20 Pro, Mate 20 Lite gibi akıllı telefonlara yer vermeyi planlıyor.

Huawei, şu anda kararlı olarak EMUI 10 güncellemesini yayınlamadığı birçok akıllı telefon için yeni arayüzün beta sürecini başlattı. Genellikle Çin’deki cihazlar için yayınlanan beta programları aşamalı olarak diğer ülkeler için de yayınlanıyor. Huawei’nin böyle büyük hedeflere sahip olması, henüz EMUI 10 güncellemesini almayan telefonların yakın zamanda bu güncellemeyi alabileceğini gösteriyor.