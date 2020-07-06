Huawei Tüketici Yazılımları Bölümü Başkanı Wang Chenglu, yeni Android arayüzü sürümlerinin yılın üçüncü çeyreğinde tanıtılacağını ve Mate 40 ile birlikte geleceğini açıkladı.

Bir röportaj sırasında son derece önemli açıklamalarda bulunan Huawei Tüketici Yazılımları Bölümü Başkanı Wang Chenglu, EMUI 11 ile ne zaman tanışacağımızı açıkladı. EMUI ve Huawei Club’ın 8. yıldönümü için geçtiğimiz günlerde bir etkinlik düzenleyen Chenglu, önce EMUI’nin en büyük kilometre taşlarından bahsettiği, sonra da yeni sürüm ile ne zaman tanışacağımızı bildirdi.

Wang Chenglu, EMUI tarihindeki ilk önemli sıçramanın 2012 yılında EMUI 5.0’ın yayınlanması olarak gösteriyor. EMUI’deki ikinci büyük sıçrama olarak yapay zeka desteği ve GPU turboyu arayüze kazandıran EMUI 8.0’ı gösteren Chenglu, bir sonraki büyük sıçramanın ise ARK derleyici, EROFS salt okunur dosya sistemi ve Link Turbo ile EMUI 9.0 olduğunu belirtti.

Nihayet sözü EMUI 11’e getiren Wang Chenglu, EMUI 11’in Huawei’nin Android arayüz yazılımındaki bir sonraki büyük adım olacağını ve 2020’nin üçüncü çeyreğinde Huawei Mate 40 serisi ile birlikte duyurulacağını söyledi. Şu ana kadar gelen sızıntılar, Mate 40 serisinin ekim ayında duyurulacağını bildiriyordu. Dolayısı ile EMUI 11’in de ekimde tanıtılmasını bekleyebiliriz.

Ortaya çıkan söylentilere göre yeni Huawei Mate 40, 5nm süreciyle üretilen bir Kirin işlemciden güç alacak. Cihazın 108 MP'lik bir kameraya sahip olabileceği de iddialar arasında yer alıyor. Yine de Mate 40 ile ilgili yeni bilgiler edinmek için önümüzde birkaç aylık bir süre bulunuyor.