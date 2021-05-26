WGC, En Çok Altın Rezervine Sahip Ülkeleri Açıkladı

Dünya Altın Konseyi, dünyanın en çok altın rezervine sahip 40 ülkeden 15'ini açıkladı. Listede ABD 8133,5 tonluk rezervi ile birinci sıradayken Türkiye 512,6 tonluk altın rezerviyle 12. sıradaki yerini korudu.

Tüm dünya, başarı ve servetin bir sembolü olarak görülen altın için birbiriyle yarışmaya devam ediyor. Bir ülkenin altın rezervleri ne kadar yüksekse, ekonomik krizleri de bir o kadar hafif bir şekilde atlatabiliyor. Dünya Altın Konseyi (WGC), bu yarışta aralarında Türkiye'nin de bulunduğu dünyanın en çok altın rezervine sahip 40 ülkesinden 15'ini açıkladı.

Açıklanan listedeki zirvede 8133,5 ton altın rezervine sahip ABD bulunurken, listenin on beşinci sırasında da 395,8 tonluk rezerve sahip Kazakistan yer aldı. Türkiye, geçtiğimiz dönemlerde olduğu bi bu dönemde de listedeki 12. sırasını korumayı başardı.

ABD, Almanya ve IMF listede öncü

Ekonomik kriz gibi zor zamanlarda bir ülkenin en güçlü yardımcısı haline gelen altını stoklayan ülkelerin durumu, elbette birbirinden farklılık gösteriyor. ABD gibi güçlü ülkeler altın stoğu konusunda bir sıkıntı yaşamazken, bazı ülkeler de altın rezervlerinde sıkıntı yaşayarak Dünya Altın Konseyi'nin oluşturduğu listede geri sıralara düşebiliyorlar. Dilerseniz Dünya Altın Konseyi'nin açıklamış olduğu listeye daha yakından bakalım.