Son Zamanların En Çok Sevilen 16 Ücretsiz iOS Oyunu

Her ne kadar hardcore bilgisayar ya da konsol oyuncusu da olsanız, muhtemelen telefonunuza oyun indirmişsinizdir. Biz de sizler için iOS platformunda oynanabilen en iyi 16 oyunu derledik.

Mobil oyunlar Nokia’lardaki Snake oyunundan sonra çok yol kat ettiler. Apple’ın App Store’u 2018’in ilk çeyreğinde 350 binden fazla oyuna sahipti. Ancak bunlardan hangileri hem bedavayken hem de çok eğlenceli?

PCMag’in çalışanlarına “en sevdiğiniz bedava oyunlar hangisi” sorusu soruldu. Sonuçlar ise şu şekilde:

Animal Crossing: Pocket Camp

Bu oyunda kendi kamp alanınızı yaparak diğer oyuncularla arkadaş olacak, görevleri tamamlayacak ve yeni eşyalar oluşturacaksınız.

The Battle of Polytopia

Gerçek zamanlı strateji oyunu olan Battle of Polytopia, size bir kabilenin kontrolünü verek gücünüzü elinize almanızı sağlıyor. Böylece alanınızı genişletecek, düşmanlarla savaşacak ve sonunda bir imparatorluk kuracaksınız.

Clash Royale

İlk bakışta standart bir kule oyununu andıran Clash Royale, aslında toplanabilir kartları, kule korumasını ve çevrimiçi çoklu oyuncu desteğiyle gerçekten harika bir oyun deneyimi vadediyor.

Crossy Road

Bu oyunda yapmanız gereken şey çok basit: yolun karşısına geçmek. Tabii geçebilirseniz…

Final Fantasy XV: Pocket Edition

Final Fantasy XV, çok popüler bir oyun olacak ki kendi mobil oyununu çıkardı. Orijinal oyunu sevdiyseniz bunu da seveceksiniz.

Fire Emblem Heroes

Taktiksel bir Role-play oyunu var karşımızda. Oyuncuların çok rahat anlayabileceği bu oyun, bir o kadar da zevkli.

Fortnite

Geçen yıl oyun dünyasını kasıp kavuran Fortnite, mobil platforma da geldi.

Hearthstone: Heroes of Warcraft

2014 yapımı bu oyunla beraber World of Warcraft serisi biraz daha büyümüş oldu. Bu oyun, bir kart toplama oyunu.

INSIDE

Puzzle oyunlarını seviyorsanız, 2.5 boyutlu grafikleriyle INSIDE tam size göre.

Pac-Man 256

Adını Pac-Man oyunun 256. seviyesindeki glitch’ten alan oyun, orijinal oyuna çok benziyor. Ancak bu sefer alt tarafta sizi yutacak olan bir glitch var.

Pokémon Go

2016 yılının yazında herkes Pokemon topluyordu. Konum tabanlı oyun, size maziyi hatırlatacak.

PUBG Mobile

Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz.

Shadowgun Legends

2011 yılındaki Shadowgun oyunun halefi olan Shadowgun Legends’ta fütüristik paralı askerleri oynuyoruz.

Spaceteam

Burada oyuncular, uzay gemilerinin çarpışmasını önlemeye çalışıyor.

Triple Town

6x6’lık bir alanda karışık olarak verilen karoları birleştirerek bir bütün haline getirmelisiniz.

Valiant Hearts: The Great War

1. Dünya Savaşı yıllarında geçen bu oyunda 4 farklı karakteri oynuyorsunuz.