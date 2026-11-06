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2.400 TL Değerindeki 3 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz [6-9 Kasım]

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Steam, her hafta olduğu gibi bu hafta da bazı oyunları ücretsiz olarak oynamanıza olanak tanıyor. Oyunseverler, içeriğimizde yer alan oyunları bu süreçte ücretsiz olarak oynayabilecek.

2.400 TL Değerindeki 3 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz [6-9 Kasım]
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler oyun platformu Steam, zaman zaman bazı oyunları ücretsiz olarak oynamanıza izin veriyor. Şimdi ise 6-9 Kasım tarihleri arasında Steam’de ücretsiz oynayabileceğiniz oyunlar açıklandı.

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Steam’in bu yeni kampanyası kapsamında 2 oyunu ücretsiz bir şekilde deneyebileceksiniz. Aşağıdan bu oyunları ve normal fiyatlarını görebilirsiniz. Oyunlar, kısa süreliğine ücretsiz oynanabilecek. Zamanları dolduktan sonra oynadıktan sonra yeniden satın almanız gerekecek.

İçerikten Görseller

2.400 TL Değerindeki 3 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz [6-9 Kasım]
gorsel_20261106_091103
Steam ücretsiz oyun

Steam'de bu hafta sonu ücretsiz olan oyunlar

gorsel_20261106_091103

Oyun Normal Fiyatı
Age of Wonders 4 34.99$
PAYDAY 3 13.99$

Steam'de ücretsiz olan oyunları nasıl deneyebilirsiniz?

Steam ücretsiz oyun

  • Adım #1: Oyunların Steam sayfasına girin.
  • Adım #2: Açılan sayfada oyun bilgilerinin hemen altında yer alan fiyat gibi bilgilerin yer aldığı kısma gelin.
  • Adım #3: Buradaki "Oyunu Oyna" butonuna basarak ücretsiz olarak oyunu yükleyip oynayın.
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