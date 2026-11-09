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GTA 6 Ön Yüklemesi Bu Gece Başlıyor: İşte PS5 ve Xbox Series X|S Başlangıç Saatleri!

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Yıllardır merakla beklediğimiz GTA 6 için ön yükleme süreci nihayet bu gece başlıyor.

GTA 6 Ön Yüklemesi Bu Gece Başlıyor: İşte PS5 ve Xbox Series X|S Başlangıç Saatleri!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Oyun sektörünün yıllardır beklediği GTA 6 için geri sayım artık giderek sona eriyor.

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Oyunun 19 Kasım’da yapacağı büyük çıkış öncesinde, ön sipariş veren oyuncular için ön yükleme süreci bu gece (9 Kasım'ı 10 Kasım'a bağlayan gece) başlıyor.

İçerikten Görseller

GTA 6 Ön Yüklemesi Bu Gece Başlıyor: İşte PS5 ve Xbox Series X|S Başlangıç Saatleri!
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GTA 6 ne zaman ön yüklemeye açılacak?

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Rockstar Games tarafından paylaşılan resmi takvime göre Türkiye'deki oyuncular için indirme saatleri şu şekilde:

  • PlayStation 5: Bölgesel yerel saat uygulamasına göre 10 Kasım Salı günü saat 00.00’da (bu gece yarısı) başlayacak.
  • Xbox Series X|S: Tüm dünyada eş zamanlı olarak 10 Kasım saat 00.00 GMT’de açılacak. Bu da Türkiye saatiyle 10 Kasım saat 03.00 anlamına geliyor.

212 GB depolamaya ihtiyacınız olacak

GTA 6, devasa haritası ve görsel kalitesiyle birlikte konsolların depolama alanını da bir hayli zorlayacak. Rockstar Games’in destek sayfasında paylaştığı bilgilere ve PlayStation Blog’un uyarılarına göre oyunun dosya boyutu konsola bağlı olarak 212 GB’a kadar ulaşacak.

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