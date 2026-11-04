GTA 6 İçin Geri Sayım Başladı: Ön Yükleme Tarihi ve Kaç GB Olacağı Açıklandı!

Rockstar Games, GTA 6 için 212 GB'lık dosya boyutunu ve 10 Kasım'da başlayacak konsol ön yükleme tarihini resmî olarak duyurdu.

Oyun dünyasının heyecanla beklediği GTA 6 için artık son düzlüğe girildi. Rockstar Games, resmî internet sitesi üzerinden yaptığı yeni duyuruyla birlikte oyunun ön yükleme tarihini paylaştı ve merak edilen dosya boyutunu netleştirdi.

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Daha önce sızdırılan bilgileri doğrulayan şirket, yapımın konsollarda 212 GB'a kadar devasa bir depolama alanı talep edeceğini bildirdi. Bu durum, oyuncuların konsollarında şimdiden kapsamlı bir yer açması gerektiğini gösteriyor.

GTA 6 ön yükleme ne zaman başlıyor?

Daha önce 12 Kasım olarak belirtilen ön yükleme süreci, Rockstar tarafından iki gün erkene çekilerek 10 Kasım Salı gününe alındı. Çıkıştan tam dokuz gün önce başlayacak olan bu erken indirme fırsatı yalnızca dijital sürüm alanlar için geçerli olacak, kutulu sürümü tercih edenler ise indirme işlemine 12 Kasım itibarıyla başlayabilecek.

Konsollara göre ön yükleme başlangıç saatleri şu şekilde:

PlayStation 5: Oyuncular, 10 Kasım gecesi bulunduğu bölgenin yerel saatiyle 00.00'dan itibaren oyunu indirebilecek.

Xbox Series X|S: Ön yükleme süreci GMT saat dilimiyle 00.00'da (TSİ 03.00) aktifleşecek.

Rockstar Games ayrıca 19 Kasım'daki lansman günüyle birlikte resmî web sitesi üzerinden basılabilir GTA 6 kapak görseli ve Leonida haritasını dijital bonus olarak indirmeye sunacağını açıkladı. Bu içeriklerin fiziksel baskıları ise Rockstar Store alışverişlerinde ücretsiz hediye olarak ya da 0,99 dolar karşılığında kısa bir süre sonra temin edilebilecek.