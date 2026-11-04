Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

GTA 6 İçin Geri Sayım Başladı: Ön Yükleme Tarihi ve Kaç GB Olacağı Açıklandı!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Rockstar Games, GTA 6 için 212 GB'lık dosya boyutunu ve 10 Kasım'da başlayacak konsol ön yükleme tarihini resmî olarak duyurdu.

GTA 6 İçin Geri Sayım Başladı: Ön Yükleme Tarihi ve Kaç GB Olacağı Açıklandı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Oyun dünyasının heyecanla beklediği GTA 6 için artık son düzlüğe girildi. Rockstar Games, resmî internet sitesi üzerinden yaptığı yeni duyuruyla birlikte oyunun ön yükleme tarihini paylaştı ve merak edilen dosya boyutunu netleştirdi.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Daha önce sızdırılan bilgileri doğrulayan şirket, yapımın konsollarda 212 GB'a kadar devasa bir depolama alanı talep edeceğini bildirdi. Bu durum, oyuncuların konsollarında şimdiden kapsamlı bir yer açması gerektiğini gösteriyor.

GTA 6 ön yükleme ne zaman başlıyor?

Daha önce 12 Kasım olarak belirtilen ön yükleme süreci, Rockstar tarafından iki gün erkene çekilerek 10 Kasım Salı gününe alındı. Çıkıştan tam dokuz gün önce başlayacak olan bu erken indirme fırsatı yalnızca dijital sürüm alanlar için geçerli olacak, kutulu sürümü tercih edenler ise indirme işlemine 12 Kasım itibarıyla başlayabilecek.

Konsollara göre ön yükleme başlangıç saatleri şu şekilde:

  • PlayStation 5: Oyuncular, 10 Kasım gecesi bulunduğu bölgenin yerel saatiyle 00.00'dan itibaren oyunu indirebilecek.
  • Xbox Series X|S: Ön yükleme süreci GMT saat dilimiyle 00.00'da (TSİ 03.00) aktifleşecek.

Rockstar Games ayrıca 19 Kasım'daki lansman günüyle birlikte resmî web sitesi üzerinden basılabilir GTA 6 kapak görseli ve Leonida haritasını dijital bonus olarak indirmeye sunacağını açıkladı. Bu içeriklerin fiziksel baskıları ise Rockstar Store alışverişlerinde ücretsiz hediye olarak ya da 0,99 dolar karşılığında kısa bir süre sonra temin edilebilecek.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

GTA 6'nın İndirme Boyutu Belli Oldu!

GTA 6'nın İndirme Boyutu Belli Oldu!

GTA 6'nın Oynanış Görüntüleri South Park'ta Yayınlandı

GTA 6'nın Oynanış Görüntüleri South Park'ta Yayınlandı

Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı [20-27 Ekim 2026]

Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı [20-27 Ekim 2026]

GTA 6 Temalı DualSense Kontrolcünün Türkiye Fiyatı Belli Oldu

GTA 6 Temalı DualSense Kontrolcünün Türkiye Fiyatı Belli Oldu

GTA 5 Hileleri: Oyunda Tüm Dengeleri Bozan 25 Şahane GTA 5 Şifresi

GTA 5 Hileleri: Oyunda Tüm Dengeleri Bozan 25 Şahane GTA 5 Şifresi

ETS 2'nin Merakla Beklenen Otobüs DLC'sinin Çıkış Tarihi Açıklandı

ETS 2'nin Merakla Beklenen Otobüs DLC'sinin Çıkış Tarihi Açıklandı

Sony’den GTA 6 Öncesi Bir PS5 Güncellemesi Daha (Kovalamaca Sürüyor)

Sony’den GTA 6 Öncesi Bir PS5 Güncellemesi Daha (Kovalamaca Sürüyor)

Bilgisayara İndirmeden Tarayıcıdan Oynanabilen 20 Ücretsiz Oyun Tavsiyesi

Bilgisayara İndirmeden Tarayıcıdan Oynanabilen 20 Ücretsiz Oyun Tavsiyesi

Gta 6 Rockstar Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Gıdaların Besin Değerini Moleküler Düzeyde Koruyan Çekmecelerin Ardındaki Fizik Kuralları

Gıdaların Besin Değerini Moleküler Düzeyde Koruyan Çekmecelerin Ardındaki Fizik Kuralları

Togg Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte Güncel Fiyatlar

Togg Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte Güncel Fiyatlar

Dacia Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Sandero Stepway ve Jogger'a Zam!

Dacia Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Sandero Stepway ve Jogger'a Zam!

Toyota Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Corolla Cross Hybrid'de İndirim Fırsatı!

Toyota Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Corolla Cross Hybrid'de İndirim Fırsatı!

Kasım 2026 Skoda Fiyat Listesi Belli Oldu: Fabia'da 105 Bin TL İndirim!

Kasım 2026 Skoda Fiyat Listesi Belli Oldu: Fabia'da 105 Bin TL İndirim!

Renault Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Boreal'e 139 Bin TL'ye Varan İndirim!

Renault Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Boreal'e 139 Bin TL'ye Varan İndirim!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com