GTA 6'dan Yeni Fragman Yayımlandı [Video]

Rockstar Games, GTA 6'nın ön yükleme sürecinin başlamasına özel yeni bir fragman yayımladı.

Türkiye saati ile geçtiğimiz gece başlayan GTA 6 ön yükleme süreci, artık tüm dünyada başlamış durumda.

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Rockstar Games de bu sefer bu ön yükleme sürecinin başlangıcına özel kısa ama yeni sekanslar içeren bir fragman daha yayımladı.

GTA 6 ön yükleme fragmanı

Yeni fragmanda herhangi bir oynanış sekansı yer almazken, görüntülerin neredeyse tamamı ara sahnelerden gibi görünüyor. Ayrıca bu fragmanın da gelmesiyle birlikte hâlâ PS5 Pro'ya özgü bir fragman veya duyuru görebilmiş değiliz.

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