GTA 6 Ön Siparişleri Rekora Koşuyor: PlayStation Satışları Xbox'ı Katladı!

GTA 6 ön siparişleri 8 milyona yaklaşırken satışların %74'ünü elinde tutan PlayStation, Xbox'a ezici bir üstünlük sağladı.

Oyun dünyasının heyecanla beklediği GTA 6 henüz resmî olarak çıkmamış olsa da lansmana iki haftadan daha az bir süre kala rekorları altüst etmeye başladı.

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Analiz şirketi Sensor Tower tarafından paylaşılan tahmin verileri, Rockstar Games'in devasa yapımının şimdiden yaklaşık 8 milyon adetlik ön sipariş satışına ulaştığını ortaya koyuyor. Paylaşılan verilerde dikkat çeken en çarpıcı detay ise PlayStation cephesinin rakibi Xbox'a kurduğu ezici üstünlük.

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Çıkış gününe kadar 2 milyar dolarlık gelir beklentisi

Sensor Tower'ın güncel tahmin modeline göre GTA 6 şu ana kadar PlayStation ve Xbox platformlarında toplam 7,71 milyon adet satıldı. Bu rakamların %74'lük devasa dilimini Sony'nin konsolu oluşturuyor. Tahminler doğru kabul edildiğinde, konsollardaki toplam brüt gelirin 751 milyon dolara ulaştığı, bu gelirin 559 milyon dolarının PlayStation'dan, 129 milyon dolarının ise Xbox platformundan elde edildiği görülüyor.

Her ne kadar mevcut veriler oyunun sürümleri arasındaki ayrımı tam olarak sunmasa da Sensor Tower daha önce ön siparişlerin %89'unun 100 dolarlık Ultimate Edition için verildiğini aktarmıştı. Sektör ortalamasında premium sürümlerin payının yalnızca %10 ila %20 arasında değiştiği düşünüldüğünde, bu oran olağanüstü bir başarıyı simgeliyor. İlk haftasında 260 milyon dolarlık hasılat yakalayan oyunun, 19 Kasım'daki resmî çıkışına kadar 25 milyonluk satış adedine ulaşarak yaklaşık 2 milyar dolar gelir üretmesi ve tüm geliştirme ile pazarlama masraflarını ilk günden amorti etmesi bekleniyor.