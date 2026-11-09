GTA 6'yı İndirmek Kaç Saat Sürecek? İşte İndirme Hızınıza Göre Süre Hesabı!

GTA 6 için geri sayım resmen sona eriyor. Bu gece ön yüklemeye açılacak olan 212 GB boyutundaki dev yapım, Türkiye'deki internet altyapısına göre oyunculara farklı bekleme süreleri sunacak.
Türkiye'deki internet servis sağlayıcılarının sunduğu mevcut tarife kademelerine (16 Mbps'den 1000 Mbps'ye kadar) göre 212 GB'lık GTA 6'yı ne kadar sürede indirebileceğinize aşağıdaki tablodan göz atabilirsiniz.
İçerikten Görseller
İnternet paketinize göre GTA 6 indirme süreleri
|İnternet Paketi
|Saniyedeki İndirme Hızı
|Tahmini İndirme Süresi
|16 Mbps
|2 MB/sn
|30 saat 9 dakika
|24 Mbps
|3 MB/sn
|20 saat 6 dakika
|35 Mbps
|4,3 MB/sn
|13 saat 47 dakika
|50 Mbps
|6,2 MB/sn
|9 saat 39 dakika
|75 Mbps
|9,3 MB/sn
|6 saat 26 dakika
|100 Mbps
|12,5 MB/sn
|4 saat 49 dakika
|200 Mbps
|25 MB/sn
|2 saat 25 dakika
|300 Mbps
|37,5 MB/sn
|1 saat 36 dakika
|500 Mbps
|62,5 MB/sn
|58 dakika
|750 Mbps
|93,7 MB/sn
|39 dakika
|1000 Mbps
|125 MB/sn
|29 dakika
Ön yükleme her ne kadar bu gece başlıyor olsa da oyunun çıkışı için 19 Kasım'ı beklememiz gerekecek. Bu sebeple internet hızınız yavaş olsa dahi oyunu indirebileceğiniz uzun bir süreniz olacak.