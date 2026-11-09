GTA 6'yı İndirmek Kaç Saat Sürecek? İşte İndirme Hızınıza Göre Süre Hesabı!

GTA 6 ön yüklemesi bu gece başlıyor. Peki internet paketinize göre ön yüklemeyi tamamlamanız ne kadar sürecek?

GTA 6 için geri sayım resmen sona eriyor. Bu gece ön yüklemeye açılacak olan 212 GB boyutundaki dev yapım, Türkiye'deki internet altyapısına göre oyunculara farklı bekleme süreleri sunacak.

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Türkiye'deki internet servis sağlayıcılarının sunduğu mevcut tarife kademelerine (16 Mbps'den 1000 Mbps'ye kadar) göre 212 GB'lık GTA 6'yı ne kadar sürede indirebileceğinize aşağıdaki tablodan göz atabilirsiniz.

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İnternet paketinize göre GTA 6 indirme süreleri

İnternet Paketi Saniyedeki İndirme Hızı Tahmini İndirme Süresi 16 Mbps 2 MB/sn 30 saat 9 dakika 24 Mbps 3 MB/sn 20 saat 6 dakika 35 Mbps 4,3 MB/sn 13 saat 47 dakika 50 Mbps 6,2 MB/sn 9 saat 39 dakika 75 Mbps 9,3 MB/sn 6 saat 26 dakika 100 Mbps 12,5 MB/sn 4 saat 49 dakika 200 Mbps 25 MB/sn 2 saat 25 dakika 300 Mbps 37,5 MB/sn 1 saat 36 dakika 500 Mbps 62,5 MB/sn 58 dakika 750 Mbps 93,7 MB/sn 39 dakika 1000 Mbps 125 MB/sn 29 dakika

Ön yükleme her ne kadar bu gece başlıyor olsa da oyunun çıkışı için 19 Kasım'ı beklememiz gerekecek. Bu sebeple internet hızınız yavaş olsa dahi oyunu indirebileceğiniz uzun bir süreniz olacak.