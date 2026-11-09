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GTA 6'yı İndirmek Kaç Saat Sürecek? İşte İndirme Hızınıza Göre Süre Hesabı!

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GTA 6 ön yüklemesi bu gece başlıyor. Peki internet paketinize göre ön yüklemeyi tamamlamanız ne kadar sürecek?

GTA 6'yı İndirmek Kaç Saat Sürecek? İşte İndirme Hızınıza Göre Süre Hesabı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

GTA 6 için geri sayım resmen sona eriyor. Bu gece ön yüklemeye açılacak olan 212 GB boyutundaki dev yapım, Türkiye'deki internet altyapısına göre oyunculara farklı bekleme süreleri sunacak.

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Türkiye'deki internet servis sağlayıcılarının sunduğu mevcut tarife kademelerine (16 Mbps'den 1000 Mbps'ye kadar) göre 212 GB'lık GTA 6'yı ne kadar sürede indirebileceğinize aşağıdaki tablodan göz atabilirsiniz.

İçerikten Görseller

GTA 6'yı İndirmek Kaç Saat Sürecek? İşte İndirme Hızınıza Göre Süre Hesabı!
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İnternet paketinize göre GTA 6 indirme süreleri

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İnternet Paketi Saniyedeki İndirme Hızı Tahmini İndirme Süresi
16 Mbps 2 MB/sn 30 saat 9 dakika
24 Mbps 3 MB/sn 20 saat 6 dakika
35 Mbps 4,3 MB/sn 13 saat 47 dakika
50 Mbps 6,2 MB/sn 9 saat 39 dakika
75 Mbps 9,3 MB/sn 6 saat 26 dakika
100 Mbps 12,5 MB/sn 4 saat 49 dakika
200 Mbps 25 MB/sn 2 saat 25 dakika
300 Mbps 37,5 MB/sn 1 saat 36 dakika
500 Mbps 62,5 MB/sn 58 dakika
750 Mbps 93,7 MB/sn 39 dakika
1000 Mbps 125 MB/sn 29 dakika

Ön yükleme her ne kadar bu gece başlıyor olsa da oyunun çıkışı için 19 Kasım'ı beklememiz gerekecek. Bu sebeple internet hızınız yavaş olsa dahi oyunu indirebileceğiniz uzun bir süreniz olacak.

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