Reuters, 2019'un En İyi Çevre Fotoğrafları Seçti

Reuters, geride bırakmak üzere olduğumuz 2019 yılının en iyi doğa fotoğraflarını derledi. Haber ajansı tarafından derlenen listede birçok doğal güzelliğin yanında, doğa felaketlerinin objektiflere yansıdığı anlar da bulunuyor.

Reuters, 2019’un en iyi çevre fotoğraflarını derlediği bir liste oluşturdu. Reuters tarafından yapılan bu listede kar yağışı gibi doğa olaylarından, volkan patlamalarına ya da çığ düşmesine kadar birçok doğa olayı yer aldı. Fotoğraflarda ayrıca iklim değişikliğinin de etkileri göz önüne serilmiş oldu. İşte Reuters tarafından seçilen, yılın en iyi 30 doğa fotoğrafı.

Nepal, Katmandu’da kar yağışı

Kazakistan, Almaty’daki bir dağda ağaçların üstünü örten kırağı

Rusya, Krasnoyarsk’da bir kış sporcusu olan Olesya Ushakova’nın, sıfırın altındaki bir sıcaklıkta, elindeki sıcak suyu havaya attığı an

Malta, Valletta’da denize düşen yıldırım

Brüksel’de çekilen tam ay tutulması

Finlandiya, Lapland’daki Kuzey Işığı

Kaliforniya, Lake Elsinore’da gelincikler arasında oturan kadın

Filistinli bir adam Gazze Şeridi’nde atını denizde yıkarken

Fransa, Deauville’de 38 derece sıcaklıkta sahilde rahatlamaya çalışan kadın

Yunanistan Andros Adası’nın denizinin dibindeki plastik atık

Brezilya’nın Bahia Eyaletin’deki Cairu şehrinde bulunan mangrov (bataklıkta yetişen bir bitki) ormanındaki Caratingui Nehri’nde yengeç avlayan balıkçı

Britanya’nın Diggle kenti yakınlarındaki Saddleworth Moor’daki yangın

Brezilya, Rio Pardo'aki Amazon Orman’ında çıkan yangın

Brezilya, Humaita’daki Amazon Yağmur Ormanları’nda yasadışı şekilde kesilen ağaçların havadan görüntülendiği an

Brezilya, Porto Velho’daki keresteciler ve çiftçiler tarafından Amazon Ormanı’nda bulunan inek ölüsü

Brezilya, Humaita’daki Mura kabilesi yerlileri, Amazon Ormanı’nda ağaçların kesildiği alanda

Brezilya, Rio Pardo'daki Bom Futuro Doğal Ormanı’nda ağaçları kesilen bir alan

Bolivya, Guarani Nation Ecological Conservation Bölgesi’ndeki kör bir armadillo

Grönland, Tasiilaq’ta deniz papağanı yumurtası arayan fok avcısı Henrik Josvasson’un botuna atladığı an

İsviçre’nin Santis-Schwaegalp dağındaki bir restorana düşen çığı kürekle dışarı atmaya çalışan işçiler

İsviçre, Gemsstock Dağı yakınlarındaki Gurschengletscher buzulunun bir kısmı muşambalarla kaplanıyor

Seul’daki kirlilik gününde, Seul’u saran toz bulutuna bakan kadın

Hindistan, Chennai'de bir ağacın altında dinlenen çoban

Hindistan, Chennai’deki belediyeye ait bir su tankerinden su dolduran kadın, bir kovanın içerisinde oğlunu taşırken

Hindu dini bayramı Chhath Puja sırasında Yamuna nehrinin kirletilmiş suları üstünde güneş tanrısına ibadet eden Hindu kadınlar

İspanya, Tafalla’daki sağanak yağış sonrası nehir kenarında bulunan araba

Venedik’teki mevsimlik gelgit sırasında mağazasının kapısından bakan kadın

İtalya’nın Stromboli adasındaki Stromboli yanardağından fışkıran lavlar

Hawaii, Kapoho’daki arsasına hindistancevizi ağacı ekmek için geri dönen 64 yaşındaki Diane Cohen

Çernobil Nükleer Santrali yakınlarında bulunan terk edilmiş şehir Pripyat’taki bir tilkinin fotoğrafını çeken ziyaretçiler

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