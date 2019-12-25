Reuters, 2019'un En İyi Çevre Fotoğrafları Seçti

Reuters, 2019’un en iyi çevre fotoğraflarını derlediği bir liste oluşturdu. Reuters tarafından yapılan bu listede kar yağışı gibi doğa olaylarından, volkan patlamalarına ya da çığ düşmesine kadar birçok doğa olayı yer aldı. Fotoğraflarda ayrıca iklim değişikliğinin de etkileri göz önüne serilmiş oldu. İşte Reuters tarafından seçilen, yılın en iyi 30 doğa fotoğrafı.
Nepal, Katmandu’da kar yağışı
Kazakistan, Almaty’daki bir dağda ağaçların üstünü örten kırağı
Rusya, Krasnoyarsk’da bir kış sporcusu olan Olesya Ushakova’nın, sıfırın altındaki bir sıcaklıkta, elindeki sıcak suyu havaya attığı an
Malta, Valletta’da denize düşen yıldırım
Brüksel’de çekilen tam ay tutulması
Finlandiya, Lapland’daki Kuzey Işığı
Kaliforniya, Lake Elsinore’da gelincikler arasında oturan kadın
Filistinli bir adam Gazze Şeridi’nde atını denizde yıkarken
Fransa, Deauville’de 38 derece sıcaklıkta sahilde rahatlamaya çalışan kadın
Yunanistan Andros Adası’nın denizinin dibindeki plastik atık
Brezilya’nın Bahia Eyaletin’deki Cairu şehrinde bulunan mangrov (bataklıkta yetişen bir bitki) ormanındaki Caratingui Nehri’nde yengeç avlayan balıkçı
Britanya’nın Diggle kenti yakınlarındaki Saddleworth Moor’daki yangın
Brezilya, Rio Pardo'aki Amazon Orman’ında çıkan yangın
Brezilya, Humaita’daki Amazon Yağmur Ormanları’nda yasadışı şekilde kesilen ağaçların havadan görüntülendiği an
Brezilya, Porto Velho’daki keresteciler ve çiftçiler tarafından Amazon Ormanı’nda bulunan inek ölüsü
Brezilya, Humaita’daki Mura kabilesi yerlileri, Amazon Ormanı’nda ağaçların kesildiği alanda
Brezilya, Rio Pardo'daki Bom Futuro Doğal Ormanı’nda ağaçları kesilen bir alan
Bolivya, Guarani Nation Ecological Conservation Bölgesi’ndeki kör bir armadillo
Grönland, Tasiilaq’ta deniz papağanı yumurtası arayan fok avcısı Henrik Josvasson’un botuna atladığı an
İsviçre’nin Santis-Schwaegalp dağındaki bir restorana düşen çığı kürekle dışarı atmaya çalışan işçiler
İsviçre, Gemsstock Dağı yakınlarındaki Gurschengletscher buzulunun bir kısmı muşambalarla kaplanıyor
Seul’daki kirlilik gününde, Seul’u saran toz bulutuna bakan kadın
Hindistan, Chennai'de bir ağacın altında dinlenen çoban
Hindistan, Chennai’deki belediyeye ait bir su tankerinden su dolduran kadın, bir kovanın içerisinde oğlunu taşırken
Hindu dini bayramı Chhath Puja sırasında Yamuna nehrinin kirletilmiş suları üstünde güneş tanrısına ibadet eden Hindu kadınlar
İspanya, Tafalla’daki sağanak yağış sonrası nehir kenarında bulunan araba
Venedik’teki mevsimlik gelgit sırasında mağazasının kapısından bakan kadın
İtalya’nın Stromboli adasındaki Stromboli yanardağından fışkıran lavlar
Hawaii, Kapoho’daki arsasına hindistancevizi ağacı ekmek için geri dönen 64 yaşındaki Diane Cohen
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