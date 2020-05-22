COVID-19 salgınıyla başa çıkmaya çalıştığımız bu günlerde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyoruz. Evde tıkılıp kalmak ise bir noktadan sonra hepimizin canını sıkıyor. Biz de canınızın sıkıntısını giderebilmeniz için sizlere en iyi film siteleri listesi derledik. Hoş geldiniz.

Dünya şu anda büyük bir salgınla mücadele ediyor. Bu mücadelenin vatandaşlara verdiği asli görev ise dışarı çıkmayarak virüsü daha fazla yaymamak. Hal böyleyken dışarı çıkamayan bizler can sıkıntısından patlayacak raddeye gelebiliyoruz. Bunun farkında olarak, sizler için en iyi film siteleri listesi derlemeye karar verdik.

Bu film sitelerinde bulunan yüzlerce içeriğe göz atabilir ve can sıkıntınızı film izleyerek giderebilirsiniz. Yazımızın sonunda sizler için film önerisi yapan birkaç uygulamadan da bahsedeceğiz. Dilerseniz hemen en iyi film siteleri listemize göz atalım.

En iyi film siteleri:

YouTube

Retrovision

MoviesFoundOnline

Amazon Prime

Netflix

Mubi

Yüksek kaliteli içerikler.

Filmler, izleyici sayısına göre değerlendiriliyor.

İzleyiciler film hakkındaki yorumlarını bırakabiliyor.

YouTube aslında çoğu kişi için video izleme veya şarkı dinleme platformu olarak görülüyor olabilir ancak bu platformun aslında çok daha iyi bir yönü var. YouTube, hem ücretli hem de ücretsiz olmak üzere birçok filmi, belgeseli ve diziyi içerisinde barındırıyor. Eğer YouTube Premium aboneliğine sahipseniz içerikler reklamsız olarak izlenebiliyor ancak aboneliğiniz yoksa ücretsiz ve reklamlı bir şekilde filmleri izleyebiliyorsunuz.

Buradaki en kilit noktalardan biri ise bu filmlerin ve dizilerin hepsine YouTube’un resmi kanalının ev sahipliği yapıyor olması. Bu şekilde filmlerin çoğu yüksek kaliteli olarak izlenebiliyor. YouTube Originals sayfasına buraya tıklayarak gidebilir ve içeriğe göz atabilirsiniz.

Klasik film arşivi.

İstediğiniz filmi bulmanızı sağlayan kategoriler.

Tamamen ücretsiz.

Eğer klasik filmleri seviyorsanız ve eski filmler izlemek istiyorsanız, Retrovision tam size göre. Tamamen ücretsiz bir şekilde klasik filmleri izleyebileceğiniz Retrovision’da aradığınız film türünü bulmak da çok kolay. Sitede macera, komedi, çizgi film, suç, drama, korku, bilim-kurgu, savaş ve kovboy filmleri gibi kategorilere girerek istediğiniz filmleri hızlı şekilde bulabiliyorsunuz.

Belgesel, kısa film, animasyon gibi tür çeşitliliği.

Tamamen ücretsiz.

Sürekli güncel.

İstediğiniz filmi ücretsiz bir şekilde izlemenizi sağlayan MoviesFoundOnline, direkt olarak site içerisinde kendine ait bir oynatıcıya sahip olmasa da internet üzerindeki ücretsiz filmleri bulabilmenizi sağlıyor. Bu anlamda iyi bir iş çıkaran MoviesFoundOnline, kullanım açısından basit olsa da içerik bakımından rakiplerine göre biraz daha etkisiz kalıyor. Yine de internet üzerinde yer alan ücretsiz filmleri bulabilmeniz için MoviesFoundOnline’ı ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.

Geniş içerik listesi.

Amazon Prime özel içerikleri.

Tarzınıza göre film önermesi.

Amazon bir zamanlar yalnızca alışveriş yapmak için kullanılan bir internet sitesi olarak görülüyordu ancak zamanla gelişerek farklı sektörlere de adım atmaya başladı. Amazon Prime Video sayesinde artık birçok popüler film ve TV şovuna erişebiliyorsunuz. Ayrıca bu platformda Amazon’un kendi ürettiği Amazon Orijinal özel içerikleri de bulunuyor. Ücretsiz olarak deneme sürümünü başlatabileceğiniz Prime Video üyeliği daha sonra ayda 6 euro’ya yenileniyor.

Netflix özel içerikleri.

Tarzınıza göre film ve dizi önerileri.

Yerli ve yabancı popüler film havuzu.

Şüphesiz ki saydığımız film siteleri arasında en çok bilinen film ve dizi izleme platformlarından biri olan Netflix geniş içerik havuzu, Türkçe dil desteği ve isteğe bağlı abonelik seçimi sayesinde fazlasıyla seviliyor. Netflix aboneliği farklı şekillerde sunuluyor ve kullanıcı kendi isteğine göre bunlardan birini seçip istediği içeriğe erişim sağlayabiliyor. Ayrıca Netflix aboneliklerinin hepsi tamamen reklamsız içerikler sunuyor. Bunun yanı sıra Elite, The Punisher, La Casa de Papel gibi çok bilinen Netflix özel içerikleri de platformun iyi yanlarından birkaçı.

Popüler içeriklerin yanında bilinmeyen güzel içerikler de sunuyor.

Sinema gündemi hakkında bilgi veren bir haber akışı.

iOS ve Android için indirilebilen mobil uygulama.

Mubi, çok da popüler olmamasına rağmen içerisinde oldukça güzel içerikler barındıran ve rakipleriyle aynı seviyede olan bir film sitesi. Sürekli olarak yeni filmler eklenerek güncellenen Mubi'de popüler filmlerden tutun da eski filmlere kadar geniş bir içerik havuzu bulunuyor. Bunun yanı sıra Mubi'yi izlemek için birden fazla yol bulunuyor. İnternet tarayıcısı, akıllı telefon veya tabletler, PlayStation 3 ve 4 gibi oyun konsollarında film izleyebildiğiniz Mubi aynı zamanda Sony, Samsung ve LG gibi akıllı TV'lerde de çalışabiliyor.

Eve tıkılıp kaldığımız bugünlerde canınızın sıkılmasını engellemek için derlediğimiz en iyi film siteleri yazımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer dilediğiniz filmleri bilgisayarınıza indirmek istiyorsanız, buraya tıklayarak en iyi film indirme sitelerini derlediğimiz yazımıza ulaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra zevkinize uyacak film önerileri için buradaki yazımıza da göz atmanızı öneririz.