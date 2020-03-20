Film ve dizi öneri listelerinde vakit harcamayı sevmiyorsanız yalnız değilsiniz. Netflix ve IMDb gibi platformlar başta olmak üzere ruh halinize ve zevkinize göre onlarca öneri alabileceğiniz uygulamalar var. Milyonların eve kapandığı bu günlerde sıkılmamanız için tüm bu uygulamaları listeledik.

Malum gündem yoğun, dünyanın pek çok ülkesinde devam eden koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ülkemizdeki vaka sayısı da giderek artıyor ve olası krizleri önlemek için şimdiden milyonlarca vatandaş kendisini evlerine kapadı. Kişisel karantina döneminde ise can sıkıntılarıyla başa çıkmak gerekiyor. Filmler ve diziler ise en önemli dostlarımız.

Sizler için sık sık farklı konularda film ve dizi öneri listeleri hazırlıyoruz. Ancak yapay zeka sayesinde işler öneri listelerinin de ötesine geçti. Artık içinde bulunduğunuz ruh haline ve izleme alışkanlıklarınıza göre dizi ve film önerisi yapan uygulamalar var. Android ve iOS işletim sistemine sahip akıllı cihazlarınızda bu uygulamaları rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Tam da size uygun film tavsiyeleri bulabileceğiniz uygulamalar:

Netflix

IMDb

Taste

Charmy

Raf

Netflix:

Netflix, sadece orijinal dizi ve filmleriyle değil, kullanıcılarına sunduğu öneri sistemiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Siz platfrom üzerinden bir şeyler izledikçe Netflix sizi daha yakından tanıyor, izleme zevkinize göre daha sonra başka diziler, filmler ve belgeseller öneriyor.

5 sezon izlediğimiz diziden sonra ne izleyeceğimizi bilmediğimiz için Youtube videolarında kayboluyoruz. Netflix ise kişiselleştirilmiş öneri sistemi sayesinde bu sorunu ortadan kaldırıyor. Elbette bu noktada Netflix'in önerdiği büyün yapımların çok çok kaliteli olmadığını belirtmek gerekiyor. Yine de kişselleştirilmiş öneriler, tek oturuşta 2-3 dizi ya da film izlemenizi sağlayabilir. Bu uygulamanın tek handikapı, üyelik ücretlerine sahip olması. Seçenekleri görmek için aşağıdaki bağlantılardan Netflix'i indirebilirsiniz.

IMDb:

Her filmin hayali IMDb top 250’ye girmek midir, bilemeyiz. Ama en iyi filmler denildiğinde bu listeye mutlaka bir göz atarız. Sinema severlerin film ve dizi yorumlarını paylaştığı platformların başında gelen IMDb’deki puanlar çoğu izleyici için oldukça önemli.

Diğer platformlara göre öne çıkmasını sağlayan özelliklerden biri arattığımız dizi ya da film üzerinden bize içerik önermesi. Örneğin Yüzüklerin Efendisi’ni arattığımızda benzer içerikler başlığı altında Inception ve Forrest Gump gibi beğeneceğinizi düşündüğü farklı içerikler öneriyor. Böylece tam olarak istediğimiz havaya sahip içeriklere güvenerek yeni şeyler keşfedebiliyoruz.

Kendini internetin film veritabanı olarak adlandıran site kullanıcılarını sinema ve televizyon dünyasında olan biten her şeyden haberdar ediyor. Favori senaristlerinizi, yönetmen ya da yapımcılarınızı takip etmek için kendi listelerinizi oluşturabilirsiniz. Bu da bir bakıma izleme zevkinize ve modunuza göre pek çok dizi ve filmi keşfetmenizi sağlıyor.

Taste:

Beğendiğiniz her filmin ortak olduğu ve söz konusu film tavsiyeleri olduğunda her zaman güvendiğiniz bir arkadaş vardır. İşte Taste size film ya da dizi önerirken o arkadaşınızın zevklerine güveniyor. Kayıt olduğunuzda sizden farklı kategorilerden filmleri puanlamanızı istiyor. Bu puanlamaya göre de sizin için o arkadaşı buluyor ve onun içeriklerine göre size önerilerde bulunuyor. Dizi ve filmleri puanladıkça bu öneriler daha kesin olmaya başlıyor.

Burada gönlümüzü çalan ufak bir detaydan bahsedelim. Taste, basit arayüzü ve kendine özel sıfatlandırmalarıyla samimi bir platform oluşturmuş. Filmlerin yavaş mı hızlı mı aktığını, olay örgülerinin basit mi karmaşık mı olduğunu ve filmin havasının hafif mi karanlık mı olduğunu bile söylüyor.

Kendine özgü listeleme yöntemleri burada da bitmiyor. “Arkadaşlarla izlemelik film arıyorum” diye aratan çok olmuş ki Taste böyle bir kategori bile oluşturmuş. Tek başına izlenecek filmler, arkadaşlarla izlenecek filmler, aileyle izlenecek filmler diye başlık atmış.

İzlediği filmlere ve dizilere geri dönüp bakmak isteyen sinema sevdalılarını da düşünmüş. Her kullanıcı türlere ve yıllara göre izleme oranlarını, favori yönetmenlerini, kaç saatte kaç film izlediğini görebiliyor. Taste aynı zamanda puanladığınız filmleri puanlarına göre ayırıyor. Böylece film zevkinizin zaman içinde nasıl geliştiğini de görebiliyorsunuz.

Charmy:

Türk girişimciler tarafından üretilen ve dijital medya platformlarına rakip olmayı hedefleyen Charmy şimdiden çok konuşulmaya başladı. Uygulama, yeni çıkan dijital medya platformlarının birbirini tekrar ettiğini söylüyor. Ancak kendilerinin dijital medyaya yeni bir soluk getirmeyi hedeflediklerini belirtiyor. Kullanıcı yorumlarına bakılırsa da şimdiye kadar oldukça başarılı gidiyor.

Kurucularının anlattığına göre bir akşam bir arkadaş grubu oturup bir şeyler izlemek istiyor ama bir türlü doğru içeriği bulamıyor. Girişimcilerimiz yabancı ve yerli film tavsiyelerinin tüm medya platformlarında aynı olduğunu görüyor. Bu da onlara bir fikir veriyor. İnsanların hep aynı filmlerin ve dizilerin tavsiye edildiği aynı müziklerin dinlendiği ortamlardan sıkıldığını düşünmüşler. Tam da bu aşamada kolları sıvamış ve alışılmışın dışında öneriler yapan bir uygulama yapmak için işe koyulmuşlar. Film, dizi, müzik ve kitap alanında dijital bir rehber olmayı amaçlayan ekip en doğru analizi yaparak kullanıcıya en uygun önerileri sunmayı amaçlıyor.

Charmy, kullanıcıları arasındaki etkileşime dayalı bir hizmet sunuyor. Uygulamada beğendiğiniz film, dizi, müzik ya da kitaplar hakkında yorumlar yapıp başkalarının yorumlarını okuyabilirsiniz. Bu yorumlara cevap yazarak sohbete katılabilir, başkalarının fikirlerinden yararlanabilir ve size en uygun içeriği seçebilirsiniz.

Aynı zamanda beğendiğiniz filmler üzerinden tavsiye alabileceğiniz bir öneri sistemi de var. Beğendiğiniz bir film ya da diziyi seçtiğinizde benzer içeriklerden size en uygunlarını gösteriyor. Kuruluşunun arkasındaki fikir burada da kendisini gösteriyor. Benzer içeriklerin arasında diğer medya platformlarındaki gibi birbirini tekrar etmeyen farklı içerikler de yer alıyor.

Raf:

Yine Türk yapımı bir uygulama, yeni nesil sosyal medya platformu konseptiyle ortaya çıkıyor. Yazılım mühendisi iki öğrenci bir gün arkadaşlarına ‘Şu an telefonda ne yapmak istersin?’ diye soruyor. Cevabı üzerine dijital medya platformlarındaki eksikliği fark edip kendi uygulamalarını yapmaya girişiyor.

Ücretsiz ve reklamsız kullanabileceğiniz uygulamada oluşturduğunuz profil sizin rafınız oluyor. Beğendiğiniz içeriklerle kendinizi tanımlayabiliyor, takip ettiğiniz insanların profillerinden kolayca dizi ve film önerisi alabiliyorsunuz. Uygulama, yeni nesil sosyal medya platformu konseptini takip ediyor. Film ve dizi yorumlarını paylaşarak insanlarla etkileşime geçebilir, sohbet edebilirsiniz. Favori karakteriniz finale 4 bölüm kala öldüyse bunu yorumlarda yazabilir ve bu durumu sizin gibi kalbi kırık izleyicilerle atlatabilirsiniz.

Hazırladığınız kişisel listeler sayesinde tamamen size özel bir profil oluşturabilirsiniz. Böylece kendi entelektüel birikiminizi diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz. Raf, bu paylaşımlarda yer alan içeriklerle ilgili yeniliklerden sizi haberdar ediyor. Kişisel arşivinizi baz alarak yeni çıkan yayınlardan size uygun olanları önünüze çıkarmayı da ihmal etmiyor.

Android ve iOS işletim sistemine sahip telefonunuza indirebileceğiniz bu kullanışlı uygulamalardan en çok hoşunuza gideni telefonunuza indirin ve kullanmaya başlayın. Daha filmi seçemeden atıştırmalıklarınız bitmesin, seyir zevkinizden saatler gitmesin.