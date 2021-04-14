Rami Malek, kendisine verilen her rolü hakkıyla oynayan ve genç yaşına rağmen uzun bir filmografiye sahip bir aktör. Kendisi her ne kadar Mr. Robot dizisi ile akıllara kazınmış olsa da birçok filmde güçlü rollere sahip. Kendisi Bohemian Rhapsody filmiyle ödül bile kazandı. Gelin bu başarılı aktörün IMDb puanlarına göre en iyi 10 filmine beraber göz atalım.

Genç yaşına rağmen Rami Malek, uzun ve etkileyici bir filmografiye sahip. Kendisi gerek dizilerde gerek filmlerde rolünün hakkını fazlasıyla vermiş bir oyuncu ve bunun için çok çalıştığını birçok röportajında da belirtiyor. Hatta uzun bir filmografiye sahip olan Rami Malek, film ve dizilerin dışında bir oyunda bile rol almıştı.

Genç yaşında böyle bir kariyere sahip olan Rami Malek, 2021 yılının Ekim ayında vizyona girecek olan yeni James Bond filmi No Time To Die’ın baş kötü karakteri olarak rol alacak. Kendisi Bohemian Rhapsody filminde canlandırdığı Freddie Mercury rolüyle Academy ödülü de kazanmıştı. Gelin bu başarılı aktörün IMDb puanlarına göre en iyi 10 filmine beraber göz atalım.

En iyi Rami Malek filmleri:

Buster's Mal Heart

Larry Crowne

Night At The Museum: Secret Of The Tomb

Ain't Them Bodies Saints

Night At The Museum

Need For Speed

Papillon

The Master

Short Term 12

Bohemian Rhapsody

Aynı filmde birden fazla karaktere hayat verdiği Buster's Mal Heart:

Yayın: 23 Mayıs 2017

Tür: Suç, Dram, Gizem

Yönetmen: Sarah Adina Smith

Oyuncular: Rami Malek, DJ Qualls, Kate Lyn Sheil

IMDb puanı: 6,1

Yönetmen koltuğunda Sarah Adina Smith’in oturduğu, 2017 yılında vizyona giren Buster’s Mal Heart filmi, Rami Malek’in canlandırdığı dağlarda saklanan ve bir münzevi haline gelen bir karakteri işliyor. Filmde sürekli bir rüya, şimdiki zaman ve geçmiş geçişleri oluyor. Geçmişinde iyi bir aile babası rolünü canlandıran Rami Malek filmde birden fazla karakteri canlandırıyor diyebiliriz.

Tom Hanks'in de yer aldığı kuşak çatışmaları üzerine kurulu bir hikaye: Larry Crowne

Yayın: 8 Temmuz 2011

Tür: Komedi, Dram, Romantik

Yönetmen: Tom Hanks

Oyuncular: Tom Hanks, Nia Vardalos, Rami Malek

IMDb puanı: 6,1

2011 yılında vizyona giren bu romantik komedi, işinden kovulan orta yaşlı bir adamın diplomasını almak adına üniversiteye geri gitmesini anlatıyor. Filmde orta yaşlı bir adamın gençlerin arasındaki uyumsuzluğu komik bir şekilde işleniyor. Rami Malek ise Tom Hanks’in komik sınıf arkadaşı rolünde yer alıyor.

Sempatik bir macera filmi: Night At The Museum: Secret Of The Tomb

Yayın: 2 Ocak 2015

Tür: Macera, Komedi, Aile

Yönetmen: Shawn Levy

Oyuncular: Ben Stiller, Robin Williams, Owen Wilson, Rami Malek

IMDb puanı: 6,2

Müzede Bir Gece serisinin üçüncü filmi olan Lahitteki Sır, Ben Stiller’ın canlandırdığı ana karakterimizin British Müzesindeki maceralarını anlatıyor. Balmumu heykelleri canlandıran tabletin sahibi Akmenrah (Rami Malek), ana karakterimize tabletin sırlarını öğrenmek için babasını görmesi gerektiğini söylüyor ve macera böyle başlıyor.

Ain't Them Bodies Saints

Yayın: 6 Aralık 2013

Tür: Suç, Dram, Romantik

Yönetmen: David Lowery

Oyuncular: Rooney Mara, Casey Affleck, Ben Foster, Rami Malek

IMDb puanı: 6,4

2013 yılında vizyona giren bu romantik dram filminde bir kanun kaçağının (Casey Affleck), hapiste olması yüzünden göremediği karısını ve kızını bulmak için tüm Texas’ı baştan sona dolaşmasını anlatıyor. Rami Malek’in büyük bir rol oynamadığı bu filmi yine de izlemenizi tavsiye ederiz.

Müzede Bir Gece serisinin başlangıcı: Night At The Museum

Yayın: 29 Aralık 2006

Tür: Macera, Komedi, Aile

Yönetmen: Shawn Levy

Oyuncular: Ben Stiller, Carla Gugino, Ricky Gervais, Robin Williams, Owen Wilson Rami Malek

IMDb puanı: 6,4

Müzede Bir Gece serisinin ilk filminde bir müze gardiyanının, daha önce kimsenin görmediği bir olaya şahit olmasını anlatıyor. Filmde müzedeki balmumu heykeller geceleri canlanıyor ve normal insanlar gibi davranmaya başlıyorlar. Rami Malek’in canlandırdığı Ahkmenrah karakteri ise bir Antik Mısır firavunu ve bu heykellerin canlanmasına sebep olan tabletin sahibi.

Meşhur yarış oyunu serisinin filmi: Need For Speed

Yayın: 14 Mart 2014

Tür: Aksiyon, Gerilim

Yönetmen: Scott Waugh

Oyuncular: Aaron Paul, Dominic Cooper, Rami Malek

IMDb puanı: 6,4

Dünyanın en çok bilinen yarış oyunu serisi Need For Speed’in aynı isimdeki 2014 yılında vizyona giren filminde, Breaking Bad dizisinden tanıdığımız Aaron Paul’u başrol olarak izliyoruz. Scott Waugh tarafından yönetmenliği yapılan filmde Rami Malek, Aaron Paul’un garaj ekibinden biri olarak rol alıyor.

Gerçek hayattan alınan destansı bir kurtuluş hikayesi: Papillon

Yayın: 8 Mart 2019

Tür: Macera, Biyografi, Suç

Yönetmen: Michael Noer

Oyuncular: Charlie Hunnam, Damijan Oklopdzic, Christopher Fairbank

IMDb puanı: 7,2

Papillon filmi, katlanmak zorunda kaldıkları yozlaşmış ve insanlık dışı koşullardan kaçmaya çalışan iki hapishane mahkumu hakkındaki gerçek bir hikâyeyi anlatıyor. Rami Malek ve Charlie Hunnam’ın canlandırdığı bu iki mahkum, hapishaneden kaçıyor ve film ondan sonra ne olduğunu anlatıyor.

Joker ile beğeni toplayan Joaquin Phoenix'in de yer aldığı: The Master

Yayın: 9 Kasım 2012

Tür: Dram

Yönetmen: Paul Thomas Anderson

Oyuncular: Philip Seymour Hoffman, Joaquin Phoenix, Amy Adams, Rami Malek

IMDb puanı: 7,2

Paul Thomas Anderson tarafından yönetilen ve 2012'de vizyona giren The Master, Joaquin Phoenix’in canlandırdığı karakterin ikinci dünya savaşında savaştıktan sonra topluma asimile olmaya çalışan bir gazi. Duygularını özgürce serbest bırakabildiği ve grubun içinde gittikçe daha fazla karıştığı bir tarikatta teselli buluyor.

Rami Malek grubun bir parçası ve başrolde değil, ancak The Master'ın oldukça iyi değerlendirmeleri var ve oyunculuk bunun ana nedenlerinden biri.

Çok bilinmese de şahane bir drama: Short Term 12

Yayın: 23 Ağustos 2013

Tür: Dram

Yönetmen: Destin Daniel Cretton

Oyuncular: Brie Larson, Frantz Turner, John Gallagher Jr., Rami Malek

IMDb puanı: 8,0

Destin Daniel Cretton tarafından yazılan ve yönetilen bu 2013 yapımı drama, Brie Larson’un canlandırdığı karakterin liderliğindeki bir grup danışmanı ve bakım evi sakinlerini konu alıyor. Rami Malek’in karakteri, tesisin içini ve dışını ve işi öğrenmeye çalışan bir stajyer. Film dramatik ve ilgi çekici, kesinlikle izlemelisiniz.

Malek'e Oscar kazandıran film: Efsane Queen grubunun solisti Freddie Mercury’nin biyografisi Bohemian Rhapsody

Yayın: 2 Kasım 2018

Tür: Biyografi, Dram, Müzikal

Yönetmen: Bryan Singer

Oyuncular: Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee

IMDb puanı: 8,0

Rami Malek’in başrolünde yer aldığı ve efsane Freddie Mercury’i canlandırdığı Bohemian Rhapsody filmiyle Malek, Academy ödülü bile almıştı. Film çekimleri için özel takma diş takan Rami Malek, Freddie Mercury’nin aksanını ve mimiklerini çekimlerden önce bile çalışmaya başlamış. Filmi kesinlikle izlemenizi tavsiye ederiz.

Böylelikle IMDb puanlarına göre en iyi 10 Rami Malek filmini sıraladığımız içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Düşüncelerinizi ve önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca resmi Telegram kanalımıza buradan abone olabilirsiniz.