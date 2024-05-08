İster aracınızla hareket halinde olun ister park halinde, aracınız ile yaşayabileceğiniz her türlü olumsuz durumda size kanıt sunan araç içi kameralar, kendinizi korumanın en iyi yollarından biri.

Farklı özelliklerde ve görünümlerde üretilen bu ürünlerde ''En iyi araç kamerası hangisi?'' dersek Xiaomi 70Mai, 360 ve Viofo gibi markaların ön plana çıktığını görebiliriz.

Kullanıcıların en çok memnuniyet duyduğu araç içi kameraları sizler için listeledik. İhtiyacınıza uygun olan modeli seçip daha güvenli bir sürüş keyfi yaşabilirsiniz.

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360 G300 Akıllı Araç İçi Kamera

Yolculuk esnasında güvenliğinizi artırmak için tercih edebileceğiniz 360 G300 Akıllı Araç İçi Kamera, 160° görüş açısı ve gece görüş özelliği ile en çok satılanlar listesinde. Küçük boyutuyla sizi hiç rahatsız etmeyecek olan bu kamera ile Full HD çözünürlüğe sahip görüntüler elde edebilirsiniz.

1296P video kalitesi

Renkli gece görüşü

160° ultra geniş görüş açısı

Dahili GPS ve Google Haritalar

Time-lapse (Hızlandırılmış) kayıt

128 GB'a kadar microSD kart desteği

Wi-Fi

Döngü kayıt

Park ekranı

Boyut: 105 x 56 x 30mm

Pil: 300 mAh

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70Mai Dash Cam A800s Araç İçi Kamera

Sony IMX415 sensör ve SigmaStar SSC8629G yonga seti ile donatılmış 70Mai Dash Cam A800s Araç İçi Kamera 4K çözünürlükte oldukça kaliteli kayıt yapabilme özelliği ile dikkat çekiyor. 140° görüş açısına sahip olup ADAS (gelişmiş sürücü yardım sistemleri) ile donatılmış olan bu ürün güvenli mesafeyi korumanızı ve kazaların önlenmesini sağlar.

4K UHD çözünürlükte kayıt

Yüksek görüntü kalitesi

Çift kanal kayıt

Kızılötesi gece görüşü

140° derece görüş açısı

3D dinamik gürültü azaltma

24 saat akıllı park gözetimi

Gelişmiş sürücü destek sistemleri(ADAS)

Yerleşik GPS

Park, yol ve haraket sensörü

256 GB'a kadar Micro SD kart desteği

Time-lapse (hızlandırılmış kayıt)

Wi-Fi

Pil: 500 mAh

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Ürünü Hepsiburada üzerinden incelemek için buraya tıklayınız.

360 HK30 Akıllı Araç Içi Kamera

Olumsuz bir hareket algılandığında otomatik olarak kayda başlayan 360 HK30 Akıllı Araç Içi Kamera kolayca kurulabilen yapısı ile karşımıza çıkıyor. 4 adet küresel lensi ile bize Full HD görüntü imkanı sağlayan bu cihaz araç plakaları dahil etrafı her zaman net şekilde görmemize imkan sunmakta.

1080P HD video kaydı

130° derece geniş görüş açısı

Gece görüşü

Park takibi ve titreşim sensör sistemi

Park ve haraket sensörü

128 GB'a kadar microSD kart desteği

Wi-Fi

Boyut: 97.9 x 47 x 48.7mm

Pil: 200 mAh

Ürünü detaylı incelemek için buraya tıklayınız.

Viofo A129 Pro Duo Araç İçi Kamera

Sony Exmor R 8MP sensörü ile karanlık ortamlarda bile parlak ve net görüntüler elde etmenizi sağlayarak daha fazla ayrıntıyı yakalamanıza olanak sunar. CPL (Dairesel Polarize Lens) görüntüyü bozacak tüm yansımaları minimuma indirir. Ayrıca cihaz belirli bir sıcaklık seviyesine ulaştığı zaman kendini otomatik olarak koruma moduna alır.

4K Ultra HD Ön Kamera

1080P Full HD Arka Kamera

2.4GHz ve 5GHz Wi-Fi

Ön F1.8 Diyafram 130° Geniş Görüş Açısı

Arka F1.6 Diyafram 140° Geniş Görüş Açısı

2.0 inç HD LCD Ekran

GPS Kaydedici

G-Sensör ve Hareket Algılama Desteği

Gelişmiş Park Modu Desteği

512GB’a kadar MicroSD Kart Desteği

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70MAI A500 S Pro Plus Araç Kamerası

İçinde bulunan G-sensörü sayesinde sarsıntıları veya çarpışmaları algılayarak park halindeyken bile tüm hareketleri yakalamak için otomatik olarak kayıt almaya başlar. 3D DNR ve HDR teknolojileri, gece veya düşük ışıkta görüntü netliğini sağlayarak süper bir gece görüşü ortaya çıkarır.

1944P video kaydı

Çift kanal kayıt

130° derece görüş açısı

Kızılötesi gece görüşü

3D dinamik gürültü azaltma, Geniş dinamik aralık

24 saat akıllı park gözetimi

Gelişmiş sürücü destek sistemleri(ADAS)

Dahili GPS

Wi-fi

Telefondan kontrol (70mai uygulaması)

Tamamlanan sürüşün rotasını takip etme

Hızlandırılmış kayıt

Döngü kayıt

Pil: 500 mAh

Ürünü detaylı incelemek için buraya tıklayınız.

360 G500H Akıllı Araç İçi Kamera

Kör noktaları sıfıra indiren 160° ultra görüş açısı tüm şeritleri görmenize imkan sunar. Ön kamerası ile 2K, arka kamerası ile 1080p video kaydı sunan 360 G500H Araç İçi Kamera düşük ışık koşullarında inanılmaz renkli görüntüler sunabilir. Yolculuk sırasında tüm verilerinizi kayıt altına alan bu ürün döngü kayıt sistemi ile sürekli kayıt alabilme özelliğine sahip.

160° geniş görüş açısı

Ön 2K, Arka 1080P video kaydı

Net gece görüşü

Yerleşik GPS ve Google Maps

Hızlandırılmış kayıt alma

Hareket sensörü

Wi-Fi

Döngü kayıt

128GB'a kadar MicroSD kart desteği

Boyut: 93.28 x 87.5 x 34.8mm

Pil: 300 mAh

Ürünü daha detaylı incelemek için buraya tıklayınız.

Xiaomi 70Mai 1s D06 Akıllı Araç İçi Kamera

1080P görüntü kalitesi ve 130° görüş açısına sahip Xiaomi 70Mai Sony IMX323 görüntü sensörü sayesinde ışığın dengesiz olduğu her ortamda net bir görüntü sağlar. Özel sıkıştırma teknolojisi ile elde edilen görüntüler kaliteleri azalmadan daha az boyutlarda kayıt altına alınır. G-sensörü sayesinde ise çarpışma anında kamera kendini otomatik olarak çalıştırır.

1920 x 1080 Full HD görüntü kaydı

Gece görüşü

64 GB’a kadar MicroSD kart desteği

130° görüş açısı

Wi-Fi

Andoid ve iOS desteği

Pil: 240 mAh

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Viofo A119 V3 Araç İçi Kamera

Sony Starvis Sensor ile f1.6 diyagram genişliğine sahip Viofo A119 V3 Araç İçi Kamera kaliteli ve net çekimler yapmanızı sağlar. Dönebilen lensi sayesinde aracınıza göre çekim açınızı istediğiniz şekilde konumlandırabilme şansına sahipsiniz. 2560x1600 Quad HD+ kayıt özelliği ile hiç bir detayı kaçırmayacağınız görüntülere sahip olacaksınız.

Quad HD+ video kaydı

Sony STARVIS IMX335 5MP sensör

F1.6 diyafram 7 element cam lens

2 inç HD LCD ekran

140° geniş görüş açısı

G-Sensörü ve Hareket algılama

Park modu

GPS kaydedici

256GB'a kadar MicroSD kart desteği

Ürünü Amazon üzerinden incelemek için buraya tıklayınız.

Ürünü Hepsiburada üzerinden incelemek için buraya tıklayınız.

Wevolt MB-300 Araç İçi Kamera

170° ön ve 130° arka kamerası ile 1296P çözünürlükte görüntü imkanı sağlar. Gece görüş özelliğine sahip olan bu cihazda 4'' IPS dokunmatik ekran muvcut. Ayrıca darbe hassasiyeti ve hareket algılama özelliklerine de sahip.

170° Ön kamera - 130° Arka kamera

1296p Super HD görüntü

Dokunmatik ekran

Otomatik kayıt başlatma

G-Sensörü ve Hareket algılama

Park modu

64GB'a kadar MicroSD kart desteği

Ürünü daha detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Joyecar J3 Araç İçi Kamera

3 yönlü kamerası ile aracınızın önünü, arkasını ve içini aynı anda kayıt yapabileceğiniz Joyecar J3 Araç İçi Kamera Full HD görüntü kalitesine sahiptir. Geri görüş, yol kayıt ve park kamerası olarak da kullanılabilir.

1296P Full HD görüntü kalitesi

170° ön kamera görüş açısı

G-Sensör

3” IPS Dokunmatik Ekran

Hareket sensörü

Park modu

Döngüsel kayıt

128GB'a kadar MicroSD kart desteği

Pil 300 mAh

Ürünü daha detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

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