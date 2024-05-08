Farklı özelliklerde ve görünümlerde üretilen bu ürünlerde ''En iyi araç kamerası hangisi?'' dersek Xiaomi 70Mai, 360 ve Viofo gibi markaların ön plana çıktığını görebiliriz.
Kullanıcıların en çok memnuniyet duyduğu araç içi kameraları sizler için listeledik. İhtiyacınıza uygun olan modeli seçip daha güvenli bir sürüş keyfi yaşabilirsiniz.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
360 G300 Akıllı Araç İçi Kamera
Yolculuk esnasında güvenliğinizi artırmak için tercih edebileceğiniz 360 G300 Akıllı Araç İçi Kamera, 160° görüş açısı ve gece görüş özelliği ile en çok satılanlar listesinde. Küçük boyutuyla sizi hiç rahatsız etmeyecek olan bu kamera ile Full HD çözünürlüğe sahip görüntüler elde edebilirsiniz.
- 1296P video kalitesi
- Renkli gece görüşü
- 160° ultra geniş görüş açısı
- Dahili GPS ve Google Haritalar
- Time-lapse (Hızlandırılmış) kayıt
- 128 GB'a kadar microSD kart desteği
- Wi-Fi
- Döngü kayıt
- Park ekranı
- Boyut: 105 x 56 x 30mm
- Pil: 300 mAh
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70Mai Dash Cam A800s Araç İçi Kamera
Sony IMX415 sensör ve SigmaStar SSC8629G yonga seti ile donatılmış 70Mai Dash Cam A800s Araç İçi Kamera 4K çözünürlükte oldukça kaliteli kayıt yapabilme özelliği ile dikkat çekiyor. 140° görüş açısına sahip olup ADAS (gelişmiş sürücü yardım sistemleri) ile donatılmış olan bu ürün güvenli mesafeyi korumanızı ve kazaların önlenmesini sağlar.
- 4K UHD çözünürlükte kayıt
- Yüksek görüntü kalitesi
- Çift kanal kayıt
- Kızılötesi gece görüşü
- 140° derece görüş açısı
- 3D dinamik gürültü azaltma
- 24 saat akıllı park gözetimi
- Gelişmiş sürücü destek sistemleri(ADAS)
- Yerleşik GPS
- Park, yol ve haraket sensörü
- 256 GB'a kadar Micro SD kart desteği
- Time-lapse (hızlandırılmış kayıt)
- Wi-Fi
- Pil: 500 mAh
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360 HK30 Akıllı Araç Içi Kamera
Olumsuz bir hareket algılandığında otomatik olarak kayda başlayan 360 HK30 Akıllı Araç Içi Kamera kolayca kurulabilen yapısı ile karşımıza çıkıyor. 4 adet küresel lensi ile bize Full HD görüntü imkanı sağlayan bu cihaz araç plakaları dahil etrafı her zaman net şekilde görmemize imkan sunmakta.
- 1080P HD video kaydı
- 130° derece geniş görüş açısı
- Gece görüşü
- Park takibi ve titreşim sensör sistemi
- Park ve haraket sensörü
- 128 GB'a kadar microSD kart desteği
- Wi-Fi
- Boyut: 97.9 x 47 x 48.7mm
- Pil: 200 mAh
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Viofo A129 Pro Duo Araç İçi Kamera
Sony Exmor R 8MP sensörü ile karanlık ortamlarda bile parlak ve net görüntüler elde etmenizi sağlayarak daha fazla ayrıntıyı yakalamanıza olanak sunar. CPL (Dairesel Polarize Lens) görüntüyü bozacak tüm yansımaları minimuma indirir. Ayrıca cihaz belirli bir sıcaklık seviyesine ulaştığı zaman kendini otomatik olarak koruma moduna alır.
- 4K Ultra HD Ön Kamera
- 1080P Full HD Arka Kamera
- 2.4GHz ve 5GHz Wi-Fi
- Ön F1.8 Diyafram 130° Geniş Görüş Açısı
- Arka F1.6 Diyafram 140° Geniş Görüş Açısı
- 2.0 inç HD LCD Ekran
- GPS Kaydedici
- G-Sensör ve Hareket Algılama Desteği
- Gelişmiş Park Modu Desteği
- 512GB’a kadar MicroSD Kart Desteği
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70MAI A500 S Pro Plus Araç Kamerası
İçinde bulunan G-sensörü sayesinde sarsıntıları veya çarpışmaları algılayarak park halindeyken bile tüm hareketleri yakalamak için otomatik olarak kayıt almaya başlar. 3D DNR ve HDR teknolojileri, gece veya düşük ışıkta görüntü netliğini sağlayarak süper bir gece görüşü ortaya çıkarır.
- 1944P video kaydı
- Çift kanal kayıt
- 130° derece görüş açısı
- Kızılötesi gece görüşü
- 3D dinamik gürültü azaltma, Geniş dinamik aralık
- 24 saat akıllı park gözetimi
- Gelişmiş sürücü destek sistemleri(ADAS)
- Dahili GPS
- Wi-fi
- Telefondan kontrol (70mai uygulaması)
- Tamamlanan sürüşün rotasını takip etme
- Hızlandırılmış kayıt
- Döngü kayıt
- Pil: 500 mAh
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360 G500H Akıllı Araç İçi Kamera
Kör noktaları sıfıra indiren 160° ultra görüş açısı tüm şeritleri görmenize imkan sunar. Ön kamerası ile 2K, arka kamerası ile 1080p video kaydı sunan 360 G500H Araç İçi Kamera düşük ışık koşullarında inanılmaz renkli görüntüler sunabilir. Yolculuk sırasında tüm verilerinizi kayıt altına alan bu ürün döngü kayıt sistemi ile sürekli kayıt alabilme özelliğine sahip.
- 160° geniş görüş açısı
- Ön 2K, Arka 1080P video kaydı
- Net gece görüşü
- Yerleşik GPS ve Google Maps
- Hızlandırılmış kayıt alma
- Hareket sensörü
- Wi-Fi
- Döngü kayıt
- 128GB'a kadar MicroSD kart desteği
- Boyut: 93.28 x 87.5 x 34.8mm
- Pil: 300 mAh
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Xiaomi 70Mai 1s D06 Akıllı Araç İçi Kamera
1080P görüntü kalitesi ve 130° görüş açısına sahip Xiaomi 70Mai Sony IMX323 görüntü sensörü sayesinde ışığın dengesiz olduğu her ortamda net bir görüntü sağlar. Özel sıkıştırma teknolojisi ile elde edilen görüntüler kaliteleri azalmadan daha az boyutlarda kayıt altına alınır. G-sensörü sayesinde ise çarpışma anında kamera kendini otomatik olarak çalıştırır.
- 1920 x 1080 Full HD görüntü kaydı
- Gece görüşü
- 64 GB’a kadar MicroSD kart desteği
- 130° görüş açısı
- Wi-Fi
- Andoid ve iOS desteği
- Pil: 240 mAh
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Viofo A119 V3 Araç İçi Kamera
Sony Starvis Sensor ile f1.6 diyagram genişliğine sahip Viofo A119 V3 Araç İçi Kamera kaliteli ve net çekimler yapmanızı sağlar. Dönebilen lensi sayesinde aracınıza göre çekim açınızı istediğiniz şekilde konumlandırabilme şansına sahipsiniz. 2560x1600 Quad HD+ kayıt özelliği ile hiç bir detayı kaçırmayacağınız görüntülere sahip olacaksınız.
- Quad HD+ video kaydı
- Sony STARVIS IMX335 5MP sensör
- F1.6 diyafram 7 element cam lens
- 2 inç HD LCD ekran
- 140° geniş görüş açısı
- G-Sensörü ve Hareket algılama
- Park modu
- GPS kaydedici
- 256GB'a kadar MicroSD kart desteği
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Wevolt MB-300 Araç İçi Kamera
170° ön ve 130° arka kamerası ile 1296P çözünürlükte görüntü imkanı sağlar. Gece görüş özelliğine sahip olan bu cihazda 4'' IPS dokunmatik ekran muvcut. Ayrıca darbe hassasiyeti ve hareket algılama özelliklerine de sahip.
- 170° Ön kamera - 130° Arka kamera
- 1296p Super HD görüntü
- Dokunmatik ekran
- Otomatik kayıt başlatma
- G-Sensörü ve Hareket algılama
- Park modu
- 64GB'a kadar MicroSD kart desteği
Ürünü daha detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
Joyecar J3 Araç İçi Kamera
3 yönlü kamerası ile aracınızın önünü, arkasını ve içini aynı anda kayıt yapabileceğiniz Joyecar J3 Araç İçi Kamera Full HD görüntü kalitesine sahiptir. Geri görüş, yol kayıt ve park kamerası olarak da kullanılabilir.
- 1296P Full HD görüntü kalitesi
- 170° ön kamera görüş açısı
- G-Sensör
- 3” IPS Dokunmatik Ekran
- Hareket sensörü
- Park modu
- Döngüsel kayıt
- 128GB'a kadar MicroSD kart desteği
- Pil 300 mAh
Ürünü daha detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
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