Son dönemlerde popülerleşen hava temizleme cihazları, “Şimdiye kadar nefes almıyormuşuz.” dedirtiyor. Biz de farklı bütçelere ve alanlara uygun hava temizleme cihazı önerilerimizi bir araya getirdik.

Hava temizleme cihazları neredeyse temel ihtiyaç hâline geldi artık. Bulunduğunuz ortamın havasını bir anda değiştirerek nefes kalitenizi artırmanızın yanı sıra alerjisi, horlaması, astımı veya herhangi bir solunumsal problemi olanlar için ilaç gibi geliyor.

Hazırsanız hava temizleme cihazlarının avantajlarına baktıktan sonra derlediğimiz 10 farklı hava temizleme cihazı önerisine geçelim.

Hava temizleme cihazlarının avantajları:

Hava temizleme cihazları, iç mekanlardaki toz, polen, mantar sporları, bakteri, virüs, evcil hayvan tüyleri gibi partikülleri filtreleyerek hava kalitesini artırıyor.

gibi partikülleri filtreleyerek hava kalitesini artırıyor. Temiz hava, solunum yolu rahatsızlıklarını önleyebiliyor veya mevcut durumları iyileştirebiliyor. Astım, alerji gibi rahatsızlıkları olan kişilere özellikle çok faydalı.

gibi rahatsızlıkları olan kişilere özellikle çok faydalı. Hava temizleyiciler; sigara dumanı, mutfak kokuları, evcil hayvan kokuları gibi istenmeyen kokuları filtreliyor ve temiz bir hava sunuyor.

ve temiz bir hava sunuyor. Solunumu kolaylaştırarak daha temiz bir uyku ortamı sağladığı için uyku kalitesini artırıyor.

sağladığı için uyku kalitesini artırıyor. Genel olarak temiz bir hava solumaya ve sağlık ile günlük yaşam kalitesini artırmaya destek oluyor.

Hava temizleme cihazı önerileri

Küçücük bir ürün, evinizde orman havası sağlayabilir: Xiaomi Smart Hava Temizleyicisi 4 Kompakt

Mi Home uygulamasını indirerek telefon ile kontrol edebileceğiniz Xiaomi Smart Hava Temizleyicisi 4 Kompakt, odanızın havasını anında değiştiriyor ve nefes alabildiğinizi hissediyorsunuz. Yalnızca bir parfüm sıktığınızda bile sensörü otomatik olarak devreye giriyor ve gücünü ortamın havasına göre kendisi ayarlıyor.

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Virüsten bile daha küçük parçacıkları etkisiz hâle getiren bir ürün düşünün: Philips 1000 AC1711/10 Air Purifier Hava Temizleme Cihazı

10 dakika içinde iç mekân havasını tertemiz yapan Philips 1000 AC1711/10 Air Purifier Hava Temizleme Cihazı, 63 m²''lik alanlarda etkili. 4 farklı hız seviyesinden ortamınız için en uygununu seçerek temizlenen mis gibi havayı soluyabilirsiniz. Düşük desibeli sayesinde cihazdan çıkan ses de rahatsız etmiyor. Üstelik VitaShield teknolojisine sahip olduğundan virüsten bile daha küçük parçacıkları etkisiz hâle getirebiliyor.

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Gününün büyük bir kısmını masa başında geçirenlerin favorilerinden: Xiaomi Mi Air Purifier 4 Hava Temizleme Cihazı

Cihazın üst fan kısmını kolayca açarak temizliğini yapabilirsiniz. Ayrıca turbo ya da normal gibi farklı modlarda çalıştırarak alanınız için en uygununu seçebilirsiniz. Uygulama üzerinden kontrol edebildiğiniz Xiaomi Mi Air Purifier 4 Hava Temizleme Cihazı, home office çalışanların favori tercihlerinden.

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Fiyat/performans ürünü ayanlar için: Tcl Breeva Pro 400 Premium Hava Temizleyici

42 m²'ye kadar olan alanları başarılı bir şekilde filtreleyebilen Tcl Breeva Pro 400 Premium Hava Temizleyici, Alexa ve Google Assistant ile çalışabiliyor. Uyku/düşük/orta/yüksek gibi hız ayarlarının yanı sıra 1/2/4/8 saat arasında zaman ayarlamasına uygun. Ancak bu ürün için şunu belirtelim, filtresi çabuk azalıyor ve diğer markalar kadar kolay bir şekilde bulunamayabiliyor.

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Büyük bir evi bile kolayca temizleyebilir: Winix Zero Pro Hava Temizleme Cihazı

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Winix Zero Pro Hava Temizleme Cihazı’nın öne çıkan ilk özelliği 120 m²''lik alanı filtre edebiliyor oluşu. Çocuk kilidi, toz ve duman sensörüyle güvenlik sağlamasının yanı sıra uyku modu da bulunuyor. Bu moddayken sıfır sesle çalışıyor ve siz mışıl mışıl uyurken odanızdaki hava temizleniyor.

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Hem dekoratif hem işlevsel: Bissell 3172D Myair Hub Hepa ve Karbon Filtreli Hava Temizleyici

3 fan hızına sahip Bissell 3172D Myair Hub Hepa ve Karbon Filtreli Hava Temizleyici; aktif karbon filtreleme ile polen, toz, duman, saç, kepek dahil olmak üzere en düşük fan hızında bile 0.3 mikro partiküllerin ve daha büyük parçacıkların %99’undan fazlasını etkisiz hâle getirebiliyor. 27 desibel ses seviyesiyle sizi hiç rahatsız etmiyor. Üstelik USB bağlantı noktasıyla yatağınızın yanına koyduğunuzda şarj imkânı da sunuyor. 10 m²'yi her 15 dakikada bir tertemiz yapıyor. Bu ürünü diğerlerinden ayıran en önemli özellik, dekoratif ve şık tasarımı olabilir.

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4 farklı filtreyle tertemiz bir hava deneyimi: Fakir Vigor Plus İyonik Hava Temizleme Cihazı

%100'e yakın daha temiz hava iddiasıyla ön plana çıkan Fakir Vigor Plus İyonik Hava Temizleme Cihazı, 70 m²'ye kadar olan alanlarda oldukça etkili. Sahip olduğu elektrostatik filtre, elektrik yükü ile bir mıknatıs gibi partikülleri kendisine çekiyor ve böylece HEPA filtrenin ömrünü otomatik olarak 6 ay daha uzatıyor. 4 farklı filtresi ve UV lambası sayesinde tertemiz bir hava deneyimi yaşatıyor.

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Sizin ayar yapmanıza gerek kalmadan odanıza uyum sağlıyor: Bosch Air 2000 Hava Temizleyici

LED dokunmatik ekrana sahip Bosch Air 2000 Hava Temizleyici, mevcut hava kalitesini ekranında sürekli olarak gösteriyor. Akıllı sensörleri sayesinde oda boyutuna uyum sağlamasının yanı sıra ekstra bir ayar yapmanıza gerek kalmadan sizin için gerekeni sağlayabiliyor. 37 m²'ye kadar ortamlarda kullanıma uygun olan cihaz, ergonomik ve hafif tasarımı sayesinde odadan odaya kolayca taşınabiliyor. Sessiz modda 25 desibele kadar düşüyor ve sadece bir fısıldama sesi çıkarıyor. Üstelik çocuk kilidi de unutulmamış.

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Hava filtresinin yanı sıra aromaterapi keyfi sunuyor: Karaca Oksijen Plus 3 in 1 Hava Temizleyici & Nemlendirici ve Aromaterapi

98 m² alana kadar etki eden Karaca Oksijen Plus 3 in 1 Hava Temizleyici & Nemlendirici ve Aromaterapi, 5 kademeli hıza ve odaya uygun modlara sahip. Tüm alerjenleri kontrol altına alan cihaz aynı zamanda uygulama üzerinden odaya uygun renkte ambiyans oluşturma olanağı tanıyor. Aromaterapi için uçucu yağlar ekleyerek renkli ambiyansın ve temiz havaya yayılan mis gibi kokuların keyfini çıkarabilirsiniz.

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Sessiz motor, ferah hava ve az alan kaplama: Beko Atp 6100 I Hava Temizleme Cihazı

360 derece hava üfleme özelliğine sahip Beko Atp 6100 I Hava Temizleme Cihazı, 4 hız kademesine sahip ve 2/4/8 saat arası zamanlayıcı imkânı sunuyor. Hepa filtre değişim göstergesine ek olarak ön filtresi kolayca yıkanabiliyor. 26 m²'lik alanlarda etkili olan cihaz, 0.3 boyutundaki mikro partikülleri bile yok edebiliyor.

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