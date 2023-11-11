Skytrax, hava yolu şirketlerini değerlendiren bir site olarak dünyanın en kötü hava yolu şirketini yıllar önce belirlemiş ve bu ünvanı Kuzey Kore'nin Air Koryo hava yolu şirketine vermiş. Air Koryo’nun namı da aslında böyle duyuldu, çünkü Kuzey Kore kendi içinde yaşayan bir ülke olduğu için kendisi hakkında pek de bilgi sahibi değiliz.

Verilen ikramlardan uçakların yaşına kadar her türlü maddeleri düşününce Air Koryo şirketi, zamanında insanların beğenisinden çok nefretini kazanmış gibi duruyor. Değerlendirmelere göre de kendileri, dünyanın en kötü hava yolu şirketleri listesinde açık ara birinci olarak dikkat çekiyor.

1950'de başlayan Kore Savaşı sonrasında güney komşusuyla yıllardır iletişim kurmayan Kuzey Kore, dünyanın en kapalı ülkesi olma bakımından da listelerde birinci sırada. Kuzey Kore’nin genel olarak listelerde birinci sırayı kaptırmama gibi bir takıntısı var galiba…

Gelelim meşhur Air Koryo’ya. Onu bu kadar kötü yapan sizce ne olabilir?

Kulağa biraz garip gelecek ama hava yolu filosu genellikle eski Sovyet yapımı uçaklardan oluşuyor. Bunlar arasında Ilyushin, Tupolev ve Antonov gibi modeller bulunmaktadır. Eski tip uçakların yanında Air Koryo'nun içinde, genellikle Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un resimleri ve propaganda içerikleriyle süslenmiş yazılar, gazeteler olmasıyla dikkat çekiyor. Uçağın içi propaganda yuvası desek yanılmayız.

Ülkenin yaşam koşulları, resmî verileri ve vatandaşları hakkında doğru bilgiye ulaşmak ne yazık ki çok zor. Turist sayısını artırmaya çalışan Kuzey Kore, 2020'ye kadar ziyaretçi sayısını 20 katına çıkararak 2 milyon turisti ağırlamayı hedeflemişti. Bu planı pek tutmuş gibi görünmüyor, çünkü sokakta fotoğraf çekmek isteyen turistlerin güvenlik güçleri tarafından durdurulma olasılığı bir hayli yüksek. Ayrıca ülkenin her köşesinde Kim Jong Un'un portreleriyle karşılaşıldığını düşünürsek hava yolu şirketinde olmaması işten bile değil.

Ülkenin hava yolu şirketi Air Koryo, 1955 yılında kuruluyor ve hala Sovyetler Birliği'nin hediye ettiği eski uçakları kullanıyor.

Görüntüsü bile yılların yorgunluğunu anında hissettiren bu uçaklar Sovyetler zamanından beri var, siz düşünün. Uçağın içini görünce bir zaman makinesindeymişiz gibi direkt olarak o dönemlere ışınlanıyoruz. Hava yolu şirketlerini puanlayan Skytrax'ın değerlendirmesinde 10 üzerinden sadece 1 puan alan Air Koryo, dünyanın en kötü hava yolu şirketi olarak öne çıkıyor.

Gelelim şirketi kötü yapan detaylara… Bu şirketin öne çıkaran özelliklerinden biri uçuş öncesinde tüm yolculara verilen Pyongyang Times adlı gazete. Bu gazete, hükûmet tarafından bir propaganda aracı olarak kullanılıyor ve sürekli olarak Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a övgüler içeriyor.

Uçaktaki bir yolcu olduğunuzu hayal edelim. Canınız bir şeyler izlemek istedi ve film seçmeye yeltendiniz.

Tam bu esnada karşınıza Kim Jong Un'un en sevdiği grubun konseri çıkarsa şaşırmayın, çünkü Air Koryo'nun uçuşu boyunca tek derdi ülke propagandası yapmak. Ayrıca kulaklığınız yoksa dinlemeye çalışmanız tavsiye edilmez çünkü ses ayarı seçeneği de yok.

Normalde tur şirketleri uçağa binme imkânı sunan tur paketleri düzenlemez. Ancak Kuzey Kore'de bu mümkün. Londra merkezli tur şirketi Juche Travel Services, Kuzey Kore'de bir "uçak turu" düzenliyor. Air Koryo'ya Çin'in başkenti Pekin'den uluslararası uçuşlar için iki Rus yapımı uçak satın alındı ve bu uçaklarla tur düzenlenebiliyor, gidiş-dönüş bilet için toplam 137 dolar ödüyorsunuz.

Pyongyang'a indiğinizde ise sizi Sovyet döneminde kullanılan Mil Mi-17 tipi helikopter karşılayacak.

Havalimanında yaşadığınız kalabalıklar ve uzun kuyruklar, Kuzey Kore'ye adım attığınızda hemen sona erer. Çünkü havalimanından günlük uluslararası uçuşlar en fazla beş kez düzenleniyor. Tüm hayatın oldukça "dakik" yaşandığı bu ülkede, uçuşunuzda gecikme olma ihtimali düşüktür.

Yolcuların en çok eleştirdiği noktalardan bir diğeri -belki de en fazlası- uçuş sırasında yapılan politik propaganda içerikleridir. Ayrıca eğlence seçeneklerinin ve genel konfor seviyelerinin sınırlı olması da Air Koryo'nun eleştirildiği önemli bir konudur.

Yorumlara bakıldığında yolcular, modern hava yolu standartlarına uygun olmayan eski Sovyet yapımı uçaklarla seyahat etmek zorunda kaldıklarını belirtiyorlar. Yemek kalitesi konusundaki eleştiriler de özellikle Business Class yemeklerinin, beklentileri karşılamadığı yönünde.

Ancak Kuzey Kore'ye seyahat edenlerin genellikle sınırlı alternatiflere sahip oldukları göz önüne alınırsa Air Koryo'nun kullanılması bu noktada kaçınılmaz oluyor. Bu durumda da yolcuların, bazı dezavantajları göze alarak ülkeye seyahat etmeyi tercih etmeleri gerektiğini gösteriyor. Yolunuz eğer zor da olsa Kuzey Kore'ye düşerse, Air Koryo ile bu kötü uçuş deneyimini yaşamanızı tavsiye ediyoruz.