Uçak kazalarının her zaman bir sebebi bulunur. Yakıt bitmesi, olumsuz hava koşulları, kanat kopması ve daha birçok sebep. Ancak bazen ilginç kazalar da yaşanıyor. Bunlardan biri de Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde gerçekleşen timsahın yol açtığı uçak kazası.

“Bir timsah nasıl uçak düşürebilir ki?” diye düşünmeye başladıysanız merakınızı gidermek için hemen detaylara geçelim.

İçeriğe girmeden önce bir noktaya değinelim. Bu kazaya ilişkin birçok neden ortaya atıldı ancak bazılarının netlik kazandığı söylenemez.

Sadece bir kişinin kurtulduğu kaza, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde yaşandı.

Kaza uçağına benzer bir Filair Let-410

Tarih 25 Ağustos 2010’u gösterdiği gün Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Kinşaşa kentinden kalkarak Bokoro, Semendwa’ya gidecek ve Bandundu’da duracak Filair Hava Yolu Şirketi'ne ait Let L-410 Turbolet yolcu uçağı, inmeden az önce bir eve çarptı.

Pistten yaklaşık 1 km uzaklıkta yaşanan bu kazada, 19 kişi olay anında ölürken hastaneye kaldırılan iki kişiden biri de hastanede yaşamını yitirdi. Evde kimsenin bulunmaması ise olaydaki tek şanstı.

Buraya kadar her şey olağan gözükebilir. Enteresan olan, kazaya neden olay şey.

Uçağın düşmesinin tüm dünyada duyulmasının sebebi bir timsahtı. Sağ kalan yolcu, ifadesinde yolculardan birinin spor çantasında timsah olduğunu, inişten hemen önce de çantadan kaçarak yolcular arasında panik yarattığını söyledi. Panikleyen yolcular da kokpite doğru koşunca uçağın ağırlık merkezi bozuldu ve uçağın düşmesine neden oldu.

Bu kaza, “Timsahın neden olduğu ilk uçak kazası” olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

“Uçağın dengesi nasıl oluyor da bozuluyor?” diye merak ediyorsanız buna da kısaca değinip diğer teorilere geçelim.

Örnek L-410 Turbolet yolcu uçağı boyut ve ağırlığı

Uçakların, ağırlık merkezleri limitleri bulunur. Tabii ki bunu dengeleyecek sistemler vardır. Ancak bazı durumlarda sistem bu dengesizliği aşamaz ve uçak düşebilir. Konu ile ilgili daha detaylı bilgiye ilgili içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

Timsah, bir kişinin ifadesinden ortaya çıktığı için herkes tarafından kabul görmüş olsa da başka teoriler de var.

Öncelikle belirtelim ki uçak kaza raporlarında kimse timsahtan bahsetmemiş. Ancak kalan tek kişinin söyledikleri de “Nasıl bertaraf edildi?” orası bir soru işareti. Dönelim diğer iddialara.

Uçağın düşmesi sonucunda yangın çıkmaması, yakıtın bittiği yönünde söylemleri ortaya çıkardı. Ancak bu iddiayı çürütecek durumlar var. Çünkü enkazdan 150 litre yakıt çıkarıldı.

Bir diğer teori de uçağın yedek piste inmemesi. Aslında bu teori, timsah olayındaki hareketle örtüşüyor. Mürettebata uçağın yedek piste indirilmesi söyleniyor ancak uçak oraya doğru gitmeyince yolcular kokpite doğru koşarak uçağın dengesini bozuyor.

Örnek L-410 Turbolet yolcu uçağı içi

Açıklamalara bakınca da uçağın dengesinin bir şekilde bozulduğu ortada. Ancak gerçekten neden olduğunu bir tek sağ kalan kadın biliyor.

Yapay zekâ aracı Leonardo Ai ile yaptığımız temsili görsel

“Timsaha ne oldu?” merakla bekleyenlere de hayvanın akıbetini aktaralım. Yine söylenenlere göre timsah, kazadan sonra olay yerine giden kişiler tarafından pala ile öldürülüyor.

Bu kaza, ülkede yaşanan tek kaza değil.

Filair isimli hava yolu şirketi 1987’da yolcu ve kargo taşımaya başladı. Hava yolu şirketine bağlı uçaklar sebebiyle bu olayla beraber toplamda 3 uçak kazası yaşandı. Avrupa Birliği, havalimanını yasaklılar listesine aldı. 2015 yılında ise Filair kapatıldı.

Günümüzde de Demokratik Kongo Cumhuriyeti yetkilileri tarafından denetlenen tüm hava yollarının Avrupa’ya uçuş düzenlemesi yasak.

Bu olay, "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında 300.000 TL değerindeki 10. soruda sorulmuştu.

Yarışmacı, soruya doğru cevap vererek bir sonraki soruyu görmeye hak kazandı.

Size göre hangi teori daha mantıklı? İçeriğimizin ana konusu olan timsah mı yoksa diğerleri mi?