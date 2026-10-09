Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Yıllara Meydan Okuyan En Sorunsuz Peugeot Motorları

Webtekno'yu Google'a ekleyin

İkinci el otomobil alacakların araştırdığı konuların başında sorunsuz motorlar geliyor. Özellikle aynı modelde kullanılan farklı motor seçenekleri arasında dayanıklılık, bakım maliyeti ve kronik sorunlar açısından ciddi farklar oluşabiliyor.

Yıllara Meydan Okuyan En Sorunsuz Peugeot Motorları
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Dayanıklı motor denildiğinde akla gelen markalardan biri de Peugeot. Bugün hâlâ yüksek kilometrelerde kullanılmaya devam eden oldukça dayanıklı motorlara sahip bu marka, özellikle eski nesil atmosferik benzinli motorlar ile 2.0 HDi ailesinin bazı versiyonları, sade yapıları sayesinde en güvenilir seçenekleri arasında bulunuyor.

Peki hangi Peugeot motorları yıllara rağmen hâlâ taş gibi sağlam? İşte ikinci el Peugeot almayı düşünenlerin bakması gereken sorunsuz motorlar

İçerikten Görseller

Yıllara Meydan Okuyan En Sorunsuz Peugeot Motorları
1.4 8V TU3JP
Peugeot HDi Motor Bölmesi
peugeot motor

Peugeot'nun en sorunsuz benzinli motorları

1.4 8V TU3JP

Peugeot'nun benzinli motorları arasında uzun ömür denildiğinde akla ilk gelen seçenekler genellikle turbo şarj veya karmaşık doğrudan enjeksiyon barındırmayan atmosferik üniteler oluyor. Mekanik yapılarının sade olması sayesinde tamir maliyetleri düşük kalıyor ve kronik arıza riskleri minimum seviyede seyrediyor.

İlk sırada 1.6 16V (TU5JP4) yer alıyor. 206, 307 ve Partner gibi modellerde kullanılan ve NFU koduyla da tanınan bu motor, 1.10 litrelik hacminden yaklaşık 110 beygir güç üretiyor. LPG ile kusursuz uyumu ve bakımsızlığa bile tolerans gösterebilen mekanik sağlamlığı sayesinde Türkiye'de yıllarca en çok tercih edilen seçeneklerden biri oldu. Triger bakımı aksatılmadığı sürece sürücüsünü sanayiden uzak tutmasıyla bilinir.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bir diğer seçenek ise 1.4 8V (TU3JP). Yaklaşık 75 beygir güç üreten bu 8 supaplı atmosferik ünite, özellikle 206 gibi hafif şasilerde şehir içi kullanımı için oldukça ekonomik bir yapı sunuyor. Karmaşık değişken supap sistemlerine sahip olmaması arıza ihtimalini düşürürken, parçalarının ucuz ve bulunabilir olması işletim maliyetini oldukça aşağı çeker.

Daha yüksek performans arayanlar için öne çıkan atmosferik alternatif ise 2.0 16V (EW10J4). 206 GTI, 307 ve 406 gibi modellerde karşımıza çıkan bu 136 beygirlik ünite, turbo beslemesi olmadan dönemi için güçlü ve nispeten sade bir yapı sunuyordu. Yüksek kilometreli örneklerinde görülebilen hafif yağ tüketimi ve bobin hassasiyetine dikkat edildiği sürece uzun yıllar yüksek performanslı sürüş imkanı verir.

Peugeot'nun en sorunsuz dizel motorları

Peugeot HDi Motor Bölmesi

Peugeot'nun dizel tarafında da somut bir başarısı var. Özellikle yüksek tork üretimi ile düşük yakıt tüketimini döküm blok dayanıklılığıyla harmanlayan üniteler, kilometre rekorları kırmaya devam ediyor.

Dizel tarafının lideri tartışmasız 2.0 HDi (DW10) ailesidir. 1998 yılından bu yana birçok modelde görev yapan bu ailenin özellikle 90 beygirlik eski nesil DW10TD versiyonları, ticari ve bireysel kullanımda 1 milyon kilometreyi rektifiye görmeden devirmesiyle ün salmıştır. Yüksek basınca ve zorlu yakıt şartlarına oldukça dirençli olan temel yapısı, markanın en efsanevi dizeli haline getiriyor.

Biraz daha eskiye gidersek karşımıza 1.9 D (DW8) çıkıyor. Mekanik sadeliğin bir örneği ve atmosferik yapıda olan bu motor, turbo, common-rail enjeksiyon veya partikül filtresi gibi günümüz dizellerinde masraf çıkarabilen hiçbir karmaşık donanıma sahip değil. Performans anlamında günümüz standartlarının gerisinde kalsa da bozulacak ekstra bir parçası olmadığı için dayanıklılık konusunda adeta bir tank gibidir.

En sağlam Peugeot motorunda bile dikkat edilmesi gerekenler

peugeot motor

Kilometreler deviren bir Peugeot motoruna sahip olsanız veya ikinci el almayı düşünseniz bile, "nasıl olsa bozulmaz" diyerek bakımsız bırakmak en büyük hatadır. Otomotiv dünyasında en dayanıklı döküm bloklar bile belirli ihmaller sonucunda ciddi masraflar açabilir. Yıllara meydan okuyan bu motorların ömrünü uzatmak için dikkat etmeniz gereken kritik noktalar şunlar:

  • Triger Kayışı ve Devirdaim İhmali: TU5JP4 veya TU3 gibi atmosferik benzinli motorlarda triger kayışının kopması, supapların yamulmasına ve silindir kapağının hasar görmesine yol açar. Bakım periyodunu aksatmadan, kayışla birlikte devirdaim pompasını da değiştirmek şarttır.

  • Doğru Antifriz ve Soğutma Suyu Seçimi: Özellikle yaş almış Peugeot bloklarında (TU3JP ve EW10J4 gibi) musluk suyu kullanımı silindir kapak contasının çürümesine ve korozyona neden olur. Yağ ile soğutma suyunun birbirine karışmasını istemiyorsanız kaliteli kırmızı/organik antifriz kullanımından taviz vermemelisiniz.

  • Silindir Kapak Contası ve Yağ Kaçakları: Eski nesil 1.4 ve 1.6 atmosferik motorlarda yaşa bağlı olarak conta çevresinde terleme veya hafif yağ kaçakları görülebilir. Yağ seviyesini düzenli kontrol etmek, motoru yağsız bırakıp yatak sarmasını engellemenin ilk kuralıdır.

  • Dizel Sistemlerde Yağ Kalitesi ve Turbo Süzgeci: 2.0 HDi ve türevlerinde motor bloku ne kadar sağlam olursa olsun yanlış viskozitede veya kalitesiz yağ kullanımı turbo yağlama kanallarında kurum birikmesine yol açabilir. Kaliteli yağ ve orijinal yağ filtresi kullanımı turboyu ve enjektörleri korur.

  • Ateşleme Sistemi ve Gaz Kelebeği Temizliği: Benzinli ünitelerde arızalı veya kalitesiz bobin kullanımı tekleme sorunlarına yol açar. Ayrıca LPG'li kullanımlarda gaz kelebeğinin zamanla kirlenmesi rölanti dalgalanması yapabilir, periyodik olarak temizletmek motorun çalışmasını oldukça rahatlatır.

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

Amazon'da Prime Alışveriş Festivali geçtiğimiz günlerde başladı. 5- 12 Ekim tarihleri arasında devam edecek kampanyanın detaylarına ve kaçırmamanız gereken bazı fırsatlara gelin birlikte göz atalım.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

1 Milyon TL'ye Kadar Alınabilecek, En Sorunsuz Otomatik Vites 2. El Otomobiller

1 Milyon TL'ye Kadar Alınabilecek, En Sorunsuz Otomatik Vites 2. El Otomobiller

Elektrikli Otomobiller İçin Devrim: Honda 'Mühendislik Harikası' Dedirtecek Yeni Bir Teknoloji Üzerine Çalışıyor

Elektrikli Otomobiller İçin Devrim: Honda 'Mühendislik Harikası' Dedirtecek Yeni Bir Teknoloji Üzerine Çalışıyor

Ekim 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: SEAL'de Kampanya Fırsatı

Ekim 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: SEAL'de Kampanya Fırsatı

Renault Ekim 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: Duster'a Zam!

Renault Ekim 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: Duster'a Zam!

Ekim 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi: Yeni Musso Grand Listeye Girdi

Ekim 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi: Yeni Musso Grand Listeye Girdi

Ekim 2026 Audi Fiyat Listesi Açıklandı: Q8’de 3,9 Milyon TL’lik Fark!

Ekim 2026 Audi Fiyat Listesi Açıklandı: Q8’de 3,9 Milyon TL’lik Fark!

Tesla Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Tesla Ekim 2026 Fiyat Listesi

Tesla Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Tesla Ekim 2026 Fiyat Listesi

Tesla Model Y Türkiye Fiyatları Zamlandı: İşte Yeni Fiyatlar!

Tesla Model Y Türkiye Fiyatları Zamlandı: İşte Yeni Fiyatlar!

Araba Peugeot

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

1 Milyon TL'ye Kadar Alınabilecek, En Sorunsuz Otomatik Vites 2. El Otomobiller

1 Milyon TL'ye Kadar Alınabilecek, En Sorunsuz Otomatik Vites 2. El Otomobiller

Elektrikli Otomobiller İçin Devrim: Honda 'Mühendislik Harikası' Dedirtecek Yeni Bir Teknoloji Üzerine Çalışıyor

Elektrikli Otomobiller İçin Devrim: Honda 'Mühendislik Harikası' Dedirtecek Yeni Bir Teknoloji Üzerine Çalışıyor

Yıllardır Eleştiriliyordu: Samsung, Galaxy S27 Ultra'da Bu Soruna Çözüm Buldu!

Yıllardır Eleştiriliyordu: Samsung, Galaxy S27 Ultra'da Bu Soruna Çözüm Buldu!

Ekim 2026 Ford Fiyat Listesi: Kuga'da İndirim Fırsatı

Ekim 2026 Ford Fiyat Listesi: Kuga'da İndirim Fırsatı

Ekim 2026 Mercedes-Benz Fiyat Listesi Belli Oldu: En Ucuzu 3,4 Milyon TL

Ekim 2026 Mercedes-Benz Fiyat Listesi Belli Oldu: En Ucuzu 3,4 Milyon TL

Renault Ekim 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: Duster'a Zam!

Renault Ekim 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: Duster'a Zam!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com