Yıllara Meydan Okuyan En Sorunsuz Peugeot Motorları

İkinci el otomobil alacakların araştırdığı konuların başında sorunsuz motorlar geliyor. Özellikle aynı modelde kullanılan farklı motor seçenekleri arasında dayanıklılık, bakım maliyeti ve kronik sorunlar açısından ciddi farklar oluşabiliyor.

Dayanıklı motor denildiğinde akla gelen markalardan biri de Peugeot. Bugün hâlâ yüksek kilometrelerde kullanılmaya devam eden oldukça dayanıklı motorlara sahip bu marka, özellikle eski nesil atmosferik benzinli motorlar ile 2.0 HDi ailesinin bazı versiyonları, sade yapıları sayesinde en güvenilir seçenekleri arasında bulunuyor.

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Peki hangi Peugeot motorları yıllara rağmen hâlâ taş gibi sağlam? İşte ikinci el Peugeot almayı düşünenlerin bakması gereken sorunsuz motorlar…

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Peugeot'nun en sorunsuz benzinli motorları

Peugeot'nun benzinli motorları arasında uzun ömür denildiğinde akla ilk gelen seçenekler genellikle turbo şarj veya karmaşık doğrudan enjeksiyon barındırmayan atmosferik üniteler oluyor. Mekanik yapılarının sade olması sayesinde tamir maliyetleri düşük kalıyor ve kronik arıza riskleri minimum seviyede seyrediyor.

İlk sırada 1.6 16V (TU5JP4) yer alıyor. 206, 307 ve Partner gibi modellerde kullanılan ve NFU koduyla da tanınan bu motor, 1.10 litrelik hacminden yaklaşık 110 beygir güç üretiyor. LPG ile kusursuz uyumu ve bakımsızlığa bile tolerans gösterebilen mekanik sağlamlığı sayesinde Türkiye'de yıllarca en çok tercih edilen seçeneklerden biri oldu. Triger bakımı aksatılmadığı sürece sürücüsünü sanayiden uzak tutmasıyla bilinir.

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Bir diğer seçenek ise 1.4 8V (TU3JP). Yaklaşık 75 beygir güç üreten bu 8 supaplı atmosferik ünite, özellikle 206 gibi hafif şasilerde şehir içi kullanımı için oldukça ekonomik bir yapı sunuyor. Karmaşık değişken supap sistemlerine sahip olmaması arıza ihtimalini düşürürken, parçalarının ucuz ve bulunabilir olması işletim maliyetini oldukça aşağı çeker.

Daha yüksek performans arayanlar için öne çıkan atmosferik alternatif ise 2.0 16V (EW10J4). 206 GTI, 307 ve 406 gibi modellerde karşımıza çıkan bu 136 beygirlik ünite, turbo beslemesi olmadan dönemi için güçlü ve nispeten sade bir yapı sunuyordu. Yüksek kilometreli örneklerinde görülebilen hafif yağ tüketimi ve bobin hassasiyetine dikkat edildiği sürece uzun yıllar yüksek performanslı sürüş imkanı verir.

Peugeot'nun en sorunsuz dizel motorları

Peugeot'nun dizel tarafında da somut bir başarısı var. Özellikle yüksek tork üretimi ile düşük yakıt tüketimini döküm blok dayanıklılığıyla harmanlayan üniteler, kilometre rekorları kırmaya devam ediyor.

Dizel tarafının lideri tartışmasız 2.0 HDi (DW10) ailesidir. 1998 yılından bu yana birçok modelde görev yapan bu ailenin özellikle 90 beygirlik eski nesil DW10TD versiyonları, ticari ve bireysel kullanımda 1 milyon kilometreyi rektifiye görmeden devirmesiyle ün salmıştır. Yüksek basınca ve zorlu yakıt şartlarına oldukça dirençli olan temel yapısı, markanın en efsanevi dizeli haline getiriyor.

Biraz daha eskiye gidersek karşımıza 1.9 D (DW8) çıkıyor. Mekanik sadeliğin bir örneği ve atmosferik yapıda olan bu motor, turbo, common-rail enjeksiyon veya partikül filtresi gibi günümüz dizellerinde masraf çıkarabilen hiçbir karmaşık donanıma sahip değil. Performans anlamında günümüz standartlarının gerisinde kalsa da bozulacak ekstra bir parçası olmadığı için dayanıklılık konusunda adeta bir tank gibidir.

En sağlam Peugeot motorunda bile dikkat edilmesi gerekenler

Kilometreler deviren bir Peugeot motoruna sahip olsanız veya ikinci el almayı düşünseniz bile, "nasıl olsa bozulmaz" diyerek bakımsız bırakmak en büyük hatadır. Otomotiv dünyasında en dayanıklı döküm bloklar bile belirli ihmaller sonucunda ciddi masraflar açabilir. Yıllara meydan okuyan bu motorların ömrünü uzatmak için dikkat etmeniz gereken kritik noktalar şunlar: