En Yaygın Kullanılan PIN Kodları Açıklandı

Akıllı telefonlarımızı güvende tutmak için aldığımız önlemlerin en başında PIN kodları yer alıyor. Yapılan bir araştırmaya göre her PIN kodu düşünüldüğü kadar güvenli değil. Bazı kombinasyonlar çok daha sık kullanılıyor.

PIN kodları çok uzun zamandır hayatımızın bir parçası durumunda bulunuyor. Kredi kartlarımızın, akıllı telefonlarımızın ve hatta uygulamalarımızın birer PIN kodu bulunuyor, apartman kapılarını kodla açabiliyoruz.

PIN kodu belirlerken insanların zaman zaman kolaya kaçtıklarını, olabilecek en basit kombinasyonları tercih ettiklerini biliyoruz. Bazı PIN kodları oldukça popüler, çok fazla kişi tarafından tercih ediliyor.

PIN Kodlarıyla ilgili ilginç gerçekler

Almanya’daki Max Planck Enstitüsü’nden araştırmacılar ve ABD’deki George Washington Üniversitesi’nden bilim insanları, ortak bir çalışmayla 4 haneli PIN kodu ve 6 haneli kod arasında çok fark olmadığını ancak PIN tercihinin durumu değiştirdiğini gösterdi.

Araştırmacılar, Android ve Apple kullanıcılarından ister 4 ister 6 basamaklı kodlar oluşturmalarını istedi ve daha sonra da numara kombinasyonunu tahmin etmenin ne kadar kolay olduğunu değerlendirdi. Bazı kullanıcılar kodu kendisi seçerken bazı kullanıcılar ise kara listelerde yer almayan şifreleri kullanabildi.

Araştırmacılar kara listelerin bir kısmını kendileri oluşturdu. Apple’ın kara listesini almak içinse LEGO Raspberry Pi ile kameralı bir robot yaparak kaba kuvvetle telefona girmeye çalıştılar. Bulgular ise oldukça ilginç oldu. Örneğin 6 haneli kodların, 4 haneli kodlar kadar güvenli olmadığı ortaya çıktı.

Normalde 4 basamaklı şifre oluştururken kullanılabilecek 10 bin kombinasyon varken bu rakam 6 basamakta 1 milyona çıkıyor. Yine de güvenliğin artmak yerine azaltmasını araştırmacılardan Philipp Markert, “Ne var ki kullanıcılar 123456 veya 654321 gibi kombinasyonları tercih ediyorlar” şeklinde açıklıyor.

En popüler PIN kodları

Araştırmacılardan Markus Dürmuth, kullanıcıların 6 basamaklı PIN kodunu neyin daha güvenli yaptığını anlamadığını söylerken, araştırmaya göre bu PIN kodları en azından desenlerden daha güvenli.

Araştırmanın sonuçları Mayıs 2020’de San Francisco’da yapılacak olan IEEE Güvenlik ve Gizlilik Sempozyumu’nda konuşulacak. Sempozyum öncesinde, en çok kullanıldığı belirlenen PIN kodları da açıklandı.

En çok kullanılan 4 haneli PIN Kodları sırasıyla:

1234

0000

2580

1111

5555

5683

0852

2222

1212

1998

şeklinde oldu.

Altı haneli kodlarda ise en çok tercih edilenler

123456

654321

111111

000000

123123

666666

121212

112233

789456

159753 olarak açıklandı.

Akıllı telefonunuzu güvende tutmak istiyorsanız bu kodlardan kaçınmanız yararınıza olacaktır. Pek çok önemli ve kişisel bilginin bulunduğu akıllı telefonlarda güvenliğinden taviz vermemek oldukça önemlidir. Uzmanlar yüz tanıma ve numara şifrelerinin bir arada kullanılmasını tavsiye ediyor.