Mühendislerin anonim paylaşımlar yaptığı Blind, en büyük teknoloji şirketlerindeki maaşları inceledi. Meta, Big Tech dünyasında en iyi koşullara sahip şirket olarak kayıtlara geçti.

Teknoloji sektöründe çalışan hemen herkes, bir şekilde "Big Tech" olarak da bildiğimiz Microsoft, Google, Meta, Amazon veya Apple gibi şirketlerden birinde çalışmak ister. Neticede bunlar, dünyanın en büyük teknoloji şirketleri. Peki bunlardan hangisi çalışanlarına en yüksek maaşı veriyor?

Teknoloji çalışanlarının anonim olarak yer aldıkları bir forum olarak bilinen Blind, dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinde çalışan bireylerden edindiği verileri derledi ve maaşlarla ilgili bir çalışma yaptı. Yapılan çalışma, hangi teknoloji şirketindeki koşulların diğerlerinden daha iyi olduğunu gözler önüne seriyor.

Meta, diğer teknoloji şirketlerine göre daha iyi koşullara sahip!

Blind verilerine göre Meta, Big Tech şirketlerinde en iyi koşullara sahip olan firma. Zira şirket başlangıç aşamasındaki bir mühendise, diğer şirketlerden daha fazla para veriyor. Ayrıca Meta'da çalışan mühendisler, rakiplerine göre daha hızlı bir şekilde yükseliyorlar. Bu arada; Google da tıpkı Meta gibi yeni başlayan bir mühendise rakiplerinden daha fazla para veriyor. Google için bir diğer önemli istatistik ise maaşlar arasında anlamlı farklara sahip olması.

Başlangıç aşamasında en yüksek maaşı veren Big Tech şirketleri şöyle:

Meta Google Amazon Microsoft Apple

Yapılan araştırma, Microsoft'un diğer firmalardan avantajlı bir özelliği olduğunu ortaya koyuyor. Blind'e göre Microsoft, diğer Big Tech şirketlerine göre daha fazla iş kolu sunuyor. Mühendisler, bu sayede daha fazla seçeneğe sahip oluyorlar. Ancak Blind verileri, Microsoft mühendislerinin rakiplerinden daha az kazandıklarını gözler önüne seriyor.