Enerji Bakanı'ndan Isparta Açıklaması: Hakkınızı Helal Edin

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gece saatlerinde yaptığı açıklamada Isparta'da il ve ilçe merkezlerinde elektrik sorununun kalmadığını açıkladı. Bakan, açıklamasını "Hakkınızı helal edin" diyerek sonlandırdı.

Isparta, geçtiğimiz güne kadar sosyal medyada gündeme getirilmese dikkat çekmeyecek büyük bir soruna ev sahipliği yaptı. Yoğun kar yağışının yaşandığı ilin bazı bölgelerine 48 saati aşkın süre boyunca elektrik verilemedi. Vatandaşlar bu duruma tepki gösterirken dün gece saatlerinde il genelinde artık herhangi bir sorun kalmadığı açıklandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gece yaptığı açıklamada 3 Şubat günü gerçekleşen yoğun kar yağışına bağlı olarak şebekelerde buz yüküne dayalı ciddi hasarlar olduğunu açıkladı. İletken kopmaları ve direk hasarlarıyla trafo merkezlerindeki arızalar nedeniyle elektrik sıkıntılarının yaşandığını söyleyen Dönmez, müdahalenin nasıl gerçekleştiği konusunu da aydınlattı.

"Birçok ilden personel çağrıldı"

Dönmez, yaptığı açıklamada ilk etapta Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi’nin Isparta’daki bakım, onarım ve acil müdahale ekiplerinin çalışmalara başladığını ancak olayın büyüklüğü karşısında çevre illerden takviye personel ve ekipman sağlandığını ifade etti. Çalışmaların devam ettiğini bildiren dönmez, Sivas’tan, Yozgat’tan, Kastamonu’dan, İstanbul’dan, Bursa, İzmir, Konya, Adana, Hatay ve Denizli gibi birçok ilden teknik personel çağrıldığını belirtti.

"Hakkınızı helal edin"

Isparta il merkezinde ve ilçe merkezlerinde enerjisiz şebeke kalmadığını söyleyen Dönmez, toplam 113 bin abonenin bölgede enerjisiz kaldığını açıkladı. Ardından merkezdeki işlerin bitmesiyle ekiplerin kırsaldaki köylere doğru yönlendirileceğini söyleyerek sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği oluştuğunu ifade etti. Dönmez, açıklamasınaysa şu şekilde sonlandırdı:

“Anlayışınız, sabrınız için teşekkür ediyoruz, hakkınızı helal edin, birkaç gün enerjisiz kaldınız.”