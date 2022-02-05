Isparta’da yoğun kar yağışının ardından 40 saati aşkın süredir evlere ve iş yerlerine elektrik verilemiyor. Vatandaşlar ise seslerini sosyal medyadan duyurmaya çalışıyor.

Geçtiğimiz ay yürürlüğe giren ve vatandaşın cebini yakan elektrik zammının ardından yine geçtiğimiz günlerde aynı zam için bir düzenleme getirilmişti. Buna ek olarak geçtiğimiz haftalarda da ülkemizdeki sanayi sektöründe elektrik kesintisi nedeniyle pek çok fabrika üretime ara vermek zorunda kalmıştı.

Yaşanan tüm bu olayların üstüne 2 gün önce Isparta’daki yoğun kar yağışı nedeniyle şehrin neredeyse tamamında elektrik kesintisi yaşanmış ve hayat durma noktasına gelmişti. Ancak vatandaşlar, 2 gün önce kesilen elektriğin hâlâ gelmediğini söyleyerek bu duruma tepki gösterdi. Biz de Isparta’daki son durumu takipçilerimize sorduk.

Hayat Felç Oldu

Yaşanan uzun süreli elektrik kesintisinin ardından bazı işyerlerinde ve şehrin bazı kesimlerinde elektrik tekrar gelirken çoğunlukla evlerin olduğu bölgeler ise hâlâ karanlığa gömülü durumda. Doğalgaz ile ısınan evlerde yaşayan vatandaşlar ise elektrik olan yerlerde bile kombi gibi bazı cihazların elektriğinin hâlâ gidip geldiğini söylüyor.

Bazı vatandaşlar eşyalarını toplayıp ‘elektriği olan’ akrabalarının yanına gittiğini söylerken bazı vatandaşlar ise mum, gaz lambası ve araba aküsü gibi çözümlerle dayanmaya çalıştıklarını ifade etti. Aynı zamanda bazı vatandaşlar ağaçların, elektrik tellerinin üzerine devrildiğini ve belediyenin konuyla ilgili hâlâ bir açıklama yapmadığını iddia etti.

Uyarı: Eğer bu tarz elektrik kesintilerine maruz kalıyorsanız lütfen şalterlerinizi kapatın ve kombi, ocak gibi doğalgaz ile çalışan aletlerinizin kapalı olduğundan emin olun.

Takipçilerimizden gelenler;