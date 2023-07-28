Enerjisa Enerji, Eşarj'ı satın aldı

Türkiye'nin ilk ve en çok istasyona sahip olan elektrikli otomobil şarj istasyonu şirketi Eşarj, Enerjisa Enerji'ye satıldı. Yıllardır Eşarj'a yatırım yapan Enerjisa Enerji, artık bu şirketin tek sahibi.

Türkiye'de elektrikli otomobillerin giderek yaygınlaşmaya başlaması, enerji şirketlerinin elektrikli otomobil şarj istasyonlarına yönelik yatırımlarının artmasını sağladı. Ancak hala Türkiye'nin 81 ilinde elektrikli otomobil şarj istasyonu bulunmuyor. Gelen son haberler ise Türkiye'nin en büyük enerji şirketlerinden bir tanesi olan Enerjisa Enerji'nin, Türkiye'deki şarj istasyonu açığını kapatmak için harekete geçtiğini ortaya koyuyor.

Türkiye'deki hem en fazla sayıda hızlı şarj istasyonuna sahip hem de Türkiye'deki ilk operatör olan şirket, Eşarj'dı. Türkiye geneline yayılan şirket, birkaç şehir haricinde genel olarak her yere ulaştı. Yaşanan gelişmelerin farkında olan Enerjisa Enerji, 2018 yılında bu şirketin yüzde 80'ini satın alarak, iştiraki haline getirdi. 2021 yılında Eşarj'ın yüzde 94'üne sahip olan Enerjisa Enerji, şimdiyse Eşarj'ın tüm hisselerini aldığını açıkladı. 2021 yılından beri Eşarj için 250 milyon TL'den fazla yatırımda bulunan Enerjisa Enerji, bu yatırımlarını artırarak, ülkenin dört bir yanına ulaşmayı amaçlıyor.

2023 sonuna kadar 1000 istasyon hedefleniyor!

*Eşarj aktif istasyon haritası.

Artık tamamen Enerjisa Enerji bünyesinde olan Eşarj, yukarıdaki haritada da görebileceğiniz üzere zaten Türkiye geneline yayıldı. Ancak Enerjisa Enerji, bununla yetinmeyecek gibi görünüyor. Yapılan açıklamaya göre şirketin amacı, 2023 yılı sona ermeden önce toplamda 1000 istasyona ulaşmak. Enerjisa Enerji, bu istasyonların her birinde, en az bir adet yüksek hızlı şarj (DC) portu bulunmasını istiyor. Mevcut rakamları da sizlere aktaralım. Eşarj, şu ana kadar en az 60 kentte istasyon kurdu. 600'ü aşan istasyonların 400'den fazlası ise hızlı şarj desteğine sahip.

Enerjisa Enerji'nin Eşarj'ı satın alması ile ilgili açıklamalarda bulunan isim, Enerjisa Enerji CEO’su ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar oldu. Pınar, şöyle konuştu:

Türkiye’nin ilk ve en fazla hızlı elektrikli araç şarj istasyon ağı ve elektrikli araç şarj istasyonu yatırımlarıyla müşterilerine en iyi ve en hızlı deneyimi yaşatmaya devam ediyoruz. Türkiye Elektrikli Araç Şarj İstasyonları ekosisteminin yanı sıra herkes için daha iyi bir gelecek sağlayacak adımların öncüsü olmak ve bu ekosistem içerisinde oyun kurucu şirketler arasında yer alma hedefiyle çalışıyoruz. Tüm çalışmalarımızı inovasyon ve dijitalleşme üzerine yapıyoruz. Bu noktada ekosistemimizi yaptığımız yatırımlarla güçlendiriyor; bu yatırımlar ile Türkiye’de elektrikli araç ekosistemi içerisinde iddiamızı ortaya koymuş oluyoruz. Bu satın almayı da bunun bir kanıtı olarak görebiliriz.