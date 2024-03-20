Genel Müdür Steve Allison tarafından yapılan açıklamaya göre Epic Games Store uygulaması 2024 sonunda hem iOS hem Android kullanıcıları ile buluşacak.

Epic Games, GDC 2024'teki State of Unreal etkinliğinde önmli bir duyuru gerçekleştirdi. Bir süredir gündemde olan ancak netlik kazanmayan Epic Games Store konusunda yapılan açıklamaya göre 2024 sonuna kadar Epic Games Store uygulaması hem iOS hem de Android için gelecek.

Özellikle Apple ile yıllardır verdiği mücadele sonrası gelinen bu noktada Epic Games mobilde de satışlardan %12 komisyon alacağını, bu noktada bir değişim olmadığını bildirdi. Bu rakam tabii ki Apple ve Google gibi devlerin aldığı komisyonların yanında oldukça düşük...

Uygulama için ''konsept'' de olsa bir görüntü paylaşıldı

Tabii ki Epic Games Store'un çıktığında tam olarak nasıl görüneceği bilinmiyor ancak paylaşılan görselde yer alan uygulama arayüzü bize bir fikir veriyor.

Açıklamada yer alan bir diğer bilgi ise uygulama içerisinde üçüncü taraf geliştiricilere ait farklı oyunların da yer alacağı bilgisi. Fortnite dışındaki bu oyunların bir kısmının uygulamanın lansman döneminde geleceği ifade ediliyor. Bu aynı zamanda oyunları daha uygun fiyatlarla da oynayabileceğimiz anlamına geliyor...