İki gündür ePttAVM'de tanzimle yaşanan ilgili gelişmeleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Son gelen haber ise ürünlerin sadece Ankara'dan satın alınabiliyor olması oldu.

Dün itibarı ile ePttAVM üzerinden satışına başlanan sebze ve meyvelerde ne kadar kargo ücreti ödeneceği ortaya çıkmış ve 4.10 TL'lik kargo fiyatı belirlenmişti. Ancak ürünlerin bazı yerlerde 'Tükenmiş' olarak görünmesi, bazı üyelerde sipariş edilebiliyor olması ise kafaları karıştırmıştı.

Bugün sitedeki ürünlere eklenen ibare ile durum açıklığa kavuştu. Artık sebze ve meyvelerde, "Satışlarımız sadece Ankara için geçerlidir." şeklinde bir ibare yer alıyor.

Gıda enflasyonunda açıklanan ani yükseliş sonrasında apar topar hizmete giren tanzim satış noktaları ve ePttAVM satışları henüz rayına oturmamış gibi görünüyor. Nitekim dün ilk olarak kilogram başına 3.70 TL olarak belirlenen kargo ücretlerinin daha sonra kilograma bakılmaksızın 4.10 TL olduğu ortaya çıkmıştı. Bugün de bir şehir karmaşası başlamış durumda. Umarız en yakın zamanda bu karmaşaya bir çözüm üretilir.