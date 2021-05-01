Twitch’te yaptığı FIFA yayınlarıyla bilinen Tuna Yurdakul, bugün telif hakkı ihlali nedeniyle platformdan ceza aldı. Başta olaya anlam veremeyen ve 48 saatlik ban cezası alan yayıncı, yaptığı açıklamayla yayınların 48 saatin sonunda devam edeceğini duyurdu.

Twitch’teki FIFA yayınlarıyla bilinen Tuna Yurdakul, bugün Twitch’ten uzaklaştırma aldı. Nedeni anlaşılmayan ‘ban’ hakkında Twitter’dan gelen tepkiler gecikmedi. Kısa süre sonra yayıncının Twitter’dan yaptığı açıklama, konuya açıklık getirdi.

Dün gece ‘Subathon’ yayınlarına başlayan Tuna Yurdakul, izleyiciler gibi cezaya anlam veremedi. Daha sonra aldığı bilgiler ışığında takpçilerini aydınlatan yayıncı, telif hakkı ihlalinden dolayı banlandığını, cezanın bitiminde yayınların devam edeceğini açıkladı.

Telif hakkı ihlali nedeniyle 2 gün uzaklaştırıldı

FIFA yayıncısı Tuna Yurdakul, yaptığı yayın sırasında 2020-2021 Premier League’in telif haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Twitch’ten uzaklaştırma aldı. Platformun 48 saat sürecek ban kararına başta yayıncının kendisi de anlam veremedi. Cezanın nedeninin belli olmasının ardından Tuna Yurdakul, yayınların 48 saatlik yasağın hemen ardından devam edeceğini duyurdu. Hem yayıncının kendisi, hem de izleyicilerden platforma verilen tepkiler ise şu şekilde:

Tuna Yurdakul'un neden banlandığına dair açıklaması:

“Ban kabul edilemez”

“Biz (FIFA topluluğu) Tuna Yurdakul’un kanalını hep izliyoruz. Kendisi gayet iyi bir yayıncı. Bugün yayınını 2 saat izledim ve o yanlış bir şey yapmadı. Ban kabul edilemez.”

“Bu kararın arkasındaki neden nedir? Twitch’i bir buçuk senedir kullanıyorum ve bu adam, hatalı ve tüketici dostu olmayan arayüzlü uygulamanızı kullanmamın tek sebebi.

“Sebep?”