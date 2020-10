Ermeniler, SpaceX'in TURKSAT 5A'yı Uzaya Götürmesine Karşı

SpaceX'in e-posta adresi, Ermeniler tarafından gönderilen e-postalarla dolup taşıyor. Edinilen bilgilere göre Ermeniler, SpaceX'ten TURKSAT 5A'yı uzaya göndermemelerini istiyorlar. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki başarıları karşısında çaresiz kalan Ermeniler, Türkiye'yi bu şekilde zor duruma sokacaklarını düşünüyorlar.

Türkiye'nin son dönemlerdeki popüler meselelerinden bir tanesi TURKSAT 5A uydusu. SpaceX tarafından uzaya götürülecek olan uydu, Türkiye'nin Orta Doğu'daki kapsama alanını biraz daha genişletecek. Ancak görünüşe göre bu durum, şu sıralar kardeş devlet Azerbaycan karşısında ciddi bir hezimete uğrayan Ermenistan'ı rahatsız ediyor. Ermeniler, garip bir beklenti içerisine girerek SpaceX'e, Türkiye'ye yardımcı olmamaları gerektiği yönünde e-postalar atıyorlar.

SpaceX ile iletişim için kullanılan e-posta adresi, şu sıralar Ermeniler tarafından gönderilen iletilerle dolup taşıyor. Dünyanın dört bir yanında Ermeniler, başlattıkları bir kampanyayla SpaceX'e ulaşıp, TURKSAT 5A'yı uzaya götürmemelerini talep ediyorlar. Azerbaycan askerlerinin işgal altında olan Dağlık Karabağ'da görülmemiş başarıları karşısında çaresiz kalan Ermeniler, böyle bir e-posta kampanyası ile Türkiye ile SpaceX arasındaki anlaşmayı iptal ettirebileceklerini düşünüyorlar.

İşte Ermenilerin SpaceX'e gönderdikleri o e-postalar

SpaceX'e gönderilen e-postaların içeriği tüm detaylarıyla bilinmiyor. Ancak iletilerin konusunun bile oldukça saçma olduğunu ifade etmek gerekiyor. "What if Elon was Armenian?" ibaresini Türkçe'leştirdiğimizde, "Eğer Elon Musk Ermeni olsaydı?" anlamına geldiğini görüyoruz. Yani Ermeniler, Elon Musk'ın kendisini bir Ermeni olarak görüp, bu durumda ne yapacağını düşünmelerini istiyor. Ancak bu durumda, böylesi komik bir yaklaşımı biz de yapabiliriz.

"Elon Musk Türk olsaydı?"

Ermenilerin çaresizce giriştikleri e-posta kampanyasının herhangi bir işe yaramayacağını söyleyebiliriz. Çünkü Türk hükümeti ile SpaceX arasında yapılmış resmi bir anlaşma var. Ayrıca SpaceX yönetimi ve Elon Musk, bu tür bir e-posta kampanyasını ciddiye alacaksa, dünyanın dört bir yanındaki Türkler de bir e-posta oluşturup, "Elon Musk Türk olsaydı yaklaşık 30 yıldır işgal altında olan topraklarının kurtarılmasını istemez miydi?" konusu üzerinde yoğunlaşabilir.

TechCrunch ekibi, e-posta kampanyasını başlatan bir kişiyle iletişime geçmeyi başardığını söylüyor. Kampanya yöneticisi, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda e-postaların bir merkezden değil, aynı fikri savunan gerçek insanlar tarafından gönderildiğini ifade ediyor. Söz konusu kişi, herhangi bir kişi ya da gruba bağlı olmadıklarını söylerken, her gün onlarca Ermeni'nin öldürüldüğünü ileri sürüyor.

SpaceX'e aba altından sopa gösteriyorlar

E-posta kampanyasının yöneticilerinden olan kişi, başta ABD olmak üzere çeşitli NATO ülkelerinin Türkiye'ye yaptırım uygulamayı düşündüklerini hatırlatıyor. Bununla ilgili olarak SpaceX'in de dikkatli olması gerektiğini söyleyen SpaceX, şirketin yaptırımlara rağmen Türkiye'yle çalışması durumunda da olacaklara hazırlıklı olması gerektiğini söylüyor. Kısacası küstahlığın sınırını aşan şahıs, SpaceX'i Türkiye üzerinden tehdit ediyor.