ESA, Uzaya Yükselen Mavi Işıkların Videosunu Paylaştı

Avrupa Uzay Ajansı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan gözlemlenen, dünyadan uzaya doğru yükselen 'mavi ışıkların' kaynağını açıkladı. Yayınlanan modelleme videosu ile görselleştirilen mavi ışıklar, sık gözlemlenemeyen bir doğa fenomeninin etkileyici görüntüsünü gözler önüne seriyor.

Avrupa Uzay Ajansı, oldukça nadir gözlemlenebilen bir fenomenin videosunu yayınladı. Videoda yer alan görüntüde yoğun bulut tabakasının içerisinde gerçekleşen ve mavi ışıklar yayan birkaç 'patlamanın' ardından uzaya doğru mavi bir ışık yükseliyor. Görüntülerin de oluşturulduğu araştırma raporlarına göre söz konusu videodaki fenomenin gerçekleştiği bölge ise Pasifik Okyanusu'nda bulunan Nauru Adası.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) Atmosfer-Uzay Etkileşimleri Monitörü (ASIM) tarafından yapılan bu gözlemde karşımıza çıkan bu mavi ışık, yoğun fırtınalı havada, atmosferle etkileşime giren elektronlar ve radyo dalgaları tarafından oluşan atmosferik elektrik deşarjı olarak tanımlanıyor ve genellikle atmosferik yıldırım olarak anılıyor.

Dünyadan gözlemlemek neredeyse imkansız:

Bu olayın uzaydan gözlemlenmesi çok hızlı gerçekleştiği için şimdiye kadar oldukça zor ve gezegenimizde ise kalın bulut tabakası sebebiyle gözlemlemek neredeyse imkansız. Ancak ASIM sayesinde bilim insanları artık hem bu gizemli 'mavi ışıklar' hem de stratosferde gerçekleşen pek çok doğa olayı ile ilgili rahatça araştırma yapabiliyorlar.

Araştırmalarda bilim insanlarına yardım eden ASIM, ISS'de bulunan ve fırtınalı hava koşullarından kaynaklanan üst atmosfere uzanan elektrik deşarjlarını araştırmak için tasarlanan bir optik kamera ve fotometreden oluşan monitör olarak tanımlanıyor ve gelecekte de pek çok araştırmada kullanılması amaçlanıyor.

Araştırmayı yürüten bilim insanları, ASIM'in gerçekleştirdiği kayıtlar sayesinde 'evrende keşfedecek ve öğrenecek ne kadar çok şeyimiz olduğunu' bir kez daha fark edeceğimizi söylüyor.