Krista Kim isimli bir sanatçı, dijital ortamda oluşturduğu bir evi Blockchain ile imzaladıktan sonra satışa çıkardı. Bir platformda 288 Ethereum'a alıcı bulan bu dijital ev, dünyanın ilk NFT'li dijital evi olarak lanse ediliyor. Eser sahibine göre yaşananlar, çılgınlıktan ziyade bir devrim.

Son dönemlerde sizlerle paylaştığımız haberlerimizde sık sık NFT teknolojisinden bahsediyoruz. Dijital ortamda oluşturulmuş sanat eserleriyle ilişkilendirilen teknoloji, oluşturan bir görüntü, bir müzik, bir tweet ya da dijital ortamda oluşturulmuş herhangi bir şeyin Blockchain teknolojisi ile imzalanarak, kripto paralar aracılığıyla satılmasını sağlıyor. Bu bağlamda, sizler için hazırladığımız bu içeriğin bile NFT haline dönüştürülebileceğini, dileyen bir kişinin de bu içeriğin gerçekten de orijinal halini satın alabileceğini belirtmek gerek.

Bugüne kadar on binlerce dolara satılan çeşitli NFT'lerden bahsetmiştik. Bunlar çoğu zaman dijital ortamda oluşturulmuş olan bir görüntü olarak karşımıza çıkmıştı. Şimdiyse yine benzer bir satış işleminden bahsedeceğiz. Ancak bu kez satılan eser, dijital ortamda oluşturulmuş olan bir ev. Krista Kim isimli bir sanatçı tarafından satılan ev, dünyanın ilk NFT'li dijital evi olarak lanse ediliyor.

Dünyanın ilk blockchain imzalı dijital evi, tam 288 Ethereum'a satıldı

Krista Kim, oluşturduğu eve "Mars House" ismini vermiş. Meditatif tasarım dilini benimseyerek oluşturulan ev, dağların arasına yerleştirilmiş ve mümkün olduğunca da şeffaf bir şekilde dizayn edilmiş. Kim, oluşturduğu evin bir heykel olarak da kabul edilebileceğini söylüyor. Kim'e göre bu tasarım, belki de bir gün Mars'ta inşa edilecek.

Mars House'un teknik detaylarına indiğimizde, bu eserin bir mimar yardımıyla "Unreal Engine" motoru kullanılarak oluşturulduğunu görüyoruz. Ayrıca sanal ve artırılmış gerçeklik desteğiyle oluşturulan ev, gerekli ekipmanlar kullanıldığında dijital olarak ziyaret de edilebiliyor. Üstelik bu teknolojiyle ilgili geliştirilen uygulamaları kullanarak, dünyanın ilk NFT'li dijital evini istediğiniz bir konuma da yerleştirebiliyorsunuz.

Krista Kim, oluşturduğu dijital evi SuperRare ismiyle hizmet vermekte olan bir platform üzerinden açık artırmaya çıkardı. Gerçekleştirilen müzayede, bu dijital eser için 288 Ethereum verildi. Bu da Mars House'un yaklaşık 512 bin dolara satıldığı anlamına geliyor. Bu fiyat, bugüne kadar gördüklerimiz arasındaki NFT satışlarının en pahalılarından bir tanesi.

Sattığı eserle ilgili açıklamalarda bulunan Krista Kim, tüm bu yaşananların bir çılgınlık değil, bir devrim olduğunu söylüyor. İnsanların değişmek ve daha farklı koşullarda yaşamak istediklerini belirten Kim, kripto paraların sonsuz olasılığa imkan tanıdığını, NFT'lerin bu olasılıklardan yalnızca bir tanesi olduğunu söylüyor. Krista Kim'e göre kripto paralar ve Blockchain, insanlık tarihinin en büyük rönesanslarından bir tanesi olacak.

İşte dünyanın ilk NFT'li dijital evi için oluşturulmuş bir video