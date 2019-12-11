Anti Mısır'da Koni Şeklindeki Başlıklar Gerçekten Kullanıyor

Arkeologlar resimde görülen koni şeklindeki başlıkların sadece eski çizimlerde kullanılan semboller olduğunu düşünüyordu. Fakat son mezar bulguları, Antik Mısırlıların bu konileri gerçek yaşamlarında da kullandıklarını ortaya koydu.

Antik Mısır'dan kalma resime bakınca, insanların başındaki kahve kupasına benzeyen garip nesneler dikkatinizi çekmiş olabilir. Arkeologlar bu başlıkların sadece resimlerde kullanılan bir sembol olduğunu düşünmekteydi. Şimdi yeni bir çalışma bu 'Baş Konileri'nin gerçek olabileceğini gösteriyor. Araştırmacılar 3300 yıl öncesine ait mezarlarda bu konilere ait bazı ipuçları buldular.

Araştırmacılar konilere ait bulguları düşük statüye ait iki mezardan elde ettiler. İki cesette de saçlar ve kafalar yerli yerindeydi ve başlarında, saç buklelerine dolaşmış halde birer koni taşıyorlardı. Koniler krem ​​renginde ve balmumundan yapılmış gibi görünüyordu ve her ikisi de 8 santimetre boyundaydı. Ama koniler iyi korunmamıştı ve böcekler tarafından ciddi şekilde zarar görmüşlerdi.

Koniler Hakkında Teoriler

Buluş, konilerin sanatçı tarafından (tıpkı hıristiyanlıkta hale olarak bilinen kutsal ışıkların önemli bir kutsallık göstergesi olması gibi) bir statü sembolü olarak resme eklendiği fikrini çürütebilir. Ayrıca bu konilerin kafada güneş ile yavaşça eriyip, hem saçlara ve vucuda temizlik ve koku verdiği, hem de ruhsal arınma için kullanıldığı teorisi de çürüyecek gibi duruyor. Bunu doğrulayabilecek hiç bir kimyasal bulguya rastlanmadı.

Kopenhag Üniversitesi'ndeki bir arkeolog olan Lise Manniche, bu bulgunun başka bir teoriye yol açtığını söylüyor. Yukarıdaki resim gibi resimlerde koniler genellikle üst sınıfa ait bireylerin taktığı aksesuarlar. Manniche: “İki koniyi şehirdeki daha az şanslı kişiler tarafından kullanılan 'sahte koniler' olarak yorumluyorum” diyor.

Koniler sadece sosyal seçkinleri taklit etmekten daha fazlası olabilir. Bazı arkeologlar, bu nesnelerin duygusallık ve doğum anlamına geldiğini düşünüyor. Monash Üniversitesi'nden Anna Stevens, "İyi korunmuş mezardaki Mısırlı'nın çocuk doğurma çağındaki bir kadın olması, bu konileri anlamlandırmakta önemli olabilir. Belki de, kadının kafa konisinin öbür dünyadaki doğurganlığını artıracağını umuluyordu" ifadelerini kullandı.

Ancak Atlanta Emory Üniversitesi'nde bir arkeolog olan Rune Nyord bu olaya şüpheyle yaklaşıyor. Mısır sanatının, konileri festivallerde veya firavunların huzurunda giyildiğini resmettiğini öne süren arkeolog, "Egyptoloji'de herşeyi ölümden sonraki yaşama baklamak çok yaygındır" dedi. Bazen bir şapka sadece bir şapkadır.