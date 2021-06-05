Eski Telefonu Verip Yenisini Ucuza Alabileceğiniz 6 Platform

Şu sıralar telefonunu değiştirmeyi düşünenler için eski telefonunu getir yenisini götür kampanyası yapan mağazalar hakkında bir araştırma yaptık. Güncel olarak 6 farklı mağaza hızlı bir şekilde telefon değişimi kampanyası sunuyor. Bazı mağazalara online ulaşabiliyorken bazıları için de bayilere gitmeniz gerekiyor. İşte yeni telefonunuzu indirimli bir şekilde alabileceğiniz 6 mağaza!

Teknolojinin geldiği nokta bizler için pek şaşırtıcı olmasa da geneli itibariyle hayret verici diyebiliriz. Akıllı telefonlardan önce kullandığımız tuşlu telefonların fiyatlarını hatırlarsınız. Dönemine göre oldukça erişilebilir seviyelerde satılıyordu. Lakin akıllı telefonların fiyatları yer yer bilgisayarları dahi geçebiliyor. Bu yüzden markaların amiral gemisi modellerine erişebilmek güç oluyor.

Ülkemizdeki bazı mağazalar değişim kampanyası yaparak müşterileri rahatlatmayı hedefliyor. Bu sayede hem fiyatta indirim sağlanıyor hem de insanların elindeki eski telefonlar değerlenmiş oluyor. Bu hizmeti veren mağazaları sizler için derledik. Şimdiden keyifli okumalar dileriz.

Adım #1: Almak istediğiniz ürün sayfasından eskiyi getir yenisini götür kampanyasını seçiyorsunuz.

Almak istediğiniz ürün sayfasından eskiyi getir yenisini götür kampanyasını seçiyorsunuz. Adım #2: Eski cihazın bilgisini giriyorsunuz,

Eski cihazın bilgisini giriyorsunuz, Adım #3: Yeni cihazınızı seçerek ön tekliflere göz atıyorsunuz,

Yeni cihazınızı seçerek ön tekliflere göz atıyorsunuz, Adım #4: İletişim bilgilerinizi paylaşıyorsunuz,

İletişim bilgilerinizi paylaşıyorsunuz, Adım #5: Onaylayarak işleme devam ediyorsunuz,

Onaylayarak işleme devam ediyorsunuz, Adım #6: Cihazınızı göndermeniz için gelen telefonun yanında geri gönderme kiti bulunuyor,

Cihazınızı göndermeniz için gelen telefonun yanında geri gönderme kiti bulunuyor, Adım #7: Değişim kitiyle cihazınızı gönderiyorsunuz. Ardından ödeme hesabınıza yatırılıyor.

Sürecin işleyişi aslında çok basit. Satın almak istediğiniz yeni cihazı seçerek kampanya detaylarına göz atıyorsunuz. Kampanya ile ilgili detaylar için buraya tıklayabilirsiniz.

Adım #1: Sürece başlamadan önce ödeme yöntemi soruluyor,

Sürece başlamadan önce ödeme yöntemi soruluyor, Adım #2: Ödemeyi hediye çekiyle mi yoksa nakit mi almak istediğinizi seçiyorsunuz,

Ödemeyi hediye çekiyle mi yoksa nakit mi almak istediğinizi seçiyorsunuz, Adım #3: HepsiBurada sitesinden ürün alışverişi sonrası kampanyaya ulaşıyorsunuz,

HepsiBurada sitesinden ürün alışverişi sonrası kampanyaya ulaşıyorsunuz, Adım #4: Satmak istediğiniz eski cihazınızla ilgili soruları yanıtlıyorsunuz,

Satmak istediğiniz eski cihazınızla ilgili soruları yanıtlıyorsunuz, Adım #5: İletişim bilgilerini doğru bir şekilde giriyorsunuz,

İletişim bilgilerini doğru bir şekilde giriyorsunuz, Adım #6 : Ardından ürünü teslim ediyorsunuz ,

: Ardından ürünü teslim ediyorsunuz , Adım #7: Onaylanmasının ardından ödeme alıyorsunuz.

Hepsiburada sitesinde sunulan değişim kampanyası aynı ürün grubu üzerinden ilerliyor. Örneğin cep telefonu aldıysanız eski cihazınız için verilen hediye çekiyle ancak telefon alabiliyorsunuz ya da nakit ödeme almayı tercih edebilirsiniz. Kampanya ile ilgili detaylar için buraya tıklayabilirsiniz.

Adım #1: Kampanya sayfası üzerinden başvuru yapıyorsunuz.

Kampanya sayfası üzerinden başvuru yapıyorsunuz. Adım #2: Eski cihazınızla ilgili sorulan bilgileri detaylı olarak giriyorsunuz. Cihazın markası, modeli ve durumu hakkında bilgi veriyorsunuz.

Eski cihazınızla ilgili sorulan bilgileri detaylı olarak giriyorsunuz. Cihazın markası, modeli ve durumu hakkında bilgi veriyorsunuz. Adım #3 : Soruları yanıtladıktan sonra cihazınızın tahmini takas değeri hesaplanıyor.

: Soruları yanıtladıktan sonra cihazınızın tahmini takas değeri hesaplanıyor. Adım #4: Vatan Bilgisayar tarafından bir geri alım teklifi yapılıyor.

Vatan Bilgisayar tarafından bir geri alım teklifi yapılıyor. Adım #5: Teklifi kabul ederseniz cihazı Vatan Bilgisayar mağazasına gönderiyorsunuz. Şayet vaat ettiğiniz gibi ise ödeme hemen hesabınıza yatırılıyor.

Teklifi kabul ederseniz cihazı Vatan Bilgisayar mağazasına gönderiyorsunuz. Şayet vaat ettiğiniz gibi ise ödeme hemen hesabınıza yatırılıyor. Adım #6: Yeni bir ürün aldığınız zaman ürünle birlikte değişim kiti geliyor. O kiti kullanarak eski cihazınızı mağazaya gönderiyorsunuz.

Yeni bir ürün aldığınız zaman ürünle birlikte değişim kiti geliyor. O kiti kullanarak eski cihazınızı mağazaya gönderiyorsunuz. Adım #7: Kontrol sonrası her şey uygun ise ödemeniz havale ile size iletiliyor.

Vatan bilgisayar yeni bir cihaz alırken eski cihazınızı değerlendirmenizi sağlıyor. Bunun için de benzersiz değişim fırsatları sunuyor. Kampanya ile ilgili detaylar için buraya tıklayabilirsiniz.

Operatörlerin kampanyaları:

Turkcell:

Adım #1: Turkcell ile tüm akıllı telefonlar için eski cihazınızı götürebilirsiniz.

Turkcell ile tüm akıllı telefonlar için eski cihazınızı götürebilirsiniz. Adım #2: Herhangi bir Turkcell bayisine giderek değişim istediğinizi belirtiyorsunuz ve cihazınızı sunuyorsunuz

Herhangi bir Turkcell bayisine giderek değişim istediğinizi belirtiyorsunuz ve cihazınızı sunuyorsunuz Adım #3: Yeni alacağınız cihazla ilgili bir OLM puanı incelemesi yapılıyor. Bu puan kişilerin fatura ödeme alışkanlıkları ve kredi notuyla ilgili olarak ön plana çıkıyor.

Yeni alacağınız cihazla ilgili bir OLM puanı incelemesi yapılıyor. Bu puan kişilerin fatura ödeme alışkanlıkları ve kredi notuyla ilgili olarak ön plana çıkıyor. Adım #4: Ardından eski cihazınız takasa uygun görülürse bir değer belirleniyor.

Ardından eski cihazınız takasa uygun görülürse bir değer belirleniyor. Adım #5 : Eski cihazınızın takas bedeli hesaplanıyor ve yeni cihazın fiyatından düşülüyor.

: Eski cihazınızın takas bedeli hesaplanıyor ve yeni cihazın fiyatından düşülüyor. Adım #6: Güncel fiyat isteğiniz doğrultusunda eşit taksitlerle faturanıza ekleniyor.

Turkcell mağazaları telefon değişimi için Turkcell abonesi olmanızı istiyor. Yalnızca T.C vatandaşlarının ve Turkcell abonelerinin faydalanabileceği cihaz değişim kampanyasının detayları için buraya tıklayabilirsiniz.

Vodafone:

Adım #1: Cihaz değişimi yalnızca akıllı telefonlar için geçerli olmakla birlikte her abone tek sefer faydalanabiliyor.

Cihaz değişimi yalnızca akıllı telefonlar için geçerli olmakla birlikte her abone tek sefer faydalanabiliyor. Adım #2: Herhangi bir Vodafone mağazasına giderek değişim kampanyasından faydalanmak istediğinizi belirtiyorsunuz.

Herhangi bir Vodafone mağazasına giderek değişim kampanyasından faydalanmak istediğinizi belirtiyorsunuz. Adım #3: Satın almak istediğiniz cihazı seçiyorsunuz ve eski cihazınızın takas değeri hesaplanıyor.

Satın almak istediğiniz cihazı seçiyorsunuz ve eski cihazınızın takas değeri hesaplanıyor. Adım #4: Eski cihazınız için verilen indirim bedeli yeni cihazın modeline göre de değişiklik gösterebiliyor.

Eski cihazınız için verilen indirim bedeli yeni cihazın modeline göre de değişiklik gösterebiliyor. Adım #5: Değişimi yaptıktan sonra eski cihaz alınıyor ve indirim bedeli yeni cihazın fiyatından düşülüyor.

Değişimi yaptıktan sonra eski cihaz alınıyor ve indirim bedeli yeni cihazın fiyatından düşülüyor. Adım #6: Ardından güncel cihaz bedeli faturanıza 12 ay taksit olacak şekilde yansıtılıyor.

Vodafone mağazalarında sık sık telefon değişimi kampanyası oluyor. Genelde kampanyadan yalnızca bireysel faturalı müşteriler faydalanabiliyor. O yüzden bu kampanyayı incelerken ya hattınızın Vodafone olması ya da bu operatöre geçiş yapmanız gerekiyor. Kampanya ile ilgili detaylar için buraya tıklayabilirsiniz.

Türk Telekom:

Adım #1: Turk Telekom bayilerine giderek eski cihazınızı verip yenisini almak istediğinizi söylüyorsunuz

Turk Telekom bayilerine giderek eski cihazınızı verip yenisini almak istediğinizi söylüyorsunuz Adım #2: Mağaza tarafından kampanya dahilinde satın alabileceğiniz cihazlar sunuluyor

Mağaza tarafından kampanya dahilinde satın alabileceğiniz cihazlar sunuluyor Adım #3: Beğendiğiniz bir akıllı telefon var ise eski cihazınızı vererek fiyat bilgisi öğreniyorsunuz

Beğendiğiniz bir akıllı telefon var ise eski cihazınızı vererek fiyat bilgisi öğreniyorsunuz Adım #4: Ardından süreci onaylamanız halinde işlem başlıyor. Eski cihazınızın bedeli yeni cihazın fiyatından düşülüyor ve yeni bir fiyat çıkarılıyor.

Ardından süreci onaylamanız halinde işlem başlıyor. Eski cihazınızın bedeli yeni cihazın fiyatından düşülüyor ve yeni bir fiyat çıkarılıyor. Adım #5: Bu fiyatla birlikte ister faturaya ek, ister nakit ödeme şeklinde yeni telefonunuzu satın alabilirsiniz.

Türk Telekom tarafından sunulan cihaz değişim kampanyası genellikle belirli modeller üzerinden ilerliyor. Örneğin iPhone 11 64 gb modeli için yapılan kampanyada belirli eski cihazlar alınıyor ve ortalama bir bedel çıkarılıyor. Kampanya ile ilgili detaylar için buraya tıklayabilirsiniz.

Eski cihazını getir yenisini götür kampanyaları büyük mağazalarda bu şekilde sunuluyor. Alternatif olarak yapılabilecek kampanya güncellemelerini yine resmi siteler üzerinden takip edebilirsiniz. Peki siz eski cihazınızı kaça satmak istiyorsunuz? Değişimle ilgili fikir ve düşüncelerinizi yorum olarak yazabilirsiniz.