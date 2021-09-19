Prof. Dr'dan COVID-19 Erken Doğum Riskini Arttırıyor Uyarısı

Eskişehir Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, COVID-19'un hamilelerde düşük ve erken doğum riskinin arttırdığını söyledi. Bilge, son zamanlarda genç yaş gruplarında ortaya çıkan ağır vakalara da dikkat çekti.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, son zamanlardaki COVID-19 vakalarının büyük bir kısmının Delta varyantı kaynaklı olduğunu belirtti ve özellikle hamilelerdeki vaka artışlarına dikkat çekti.

Bilindiği üzere hamilelerde daha ciddi seyreden COVID-19, aynı zamanda da erken doğum riskini arttırmakta.

Herkes iki doz aşı olmalı:

Delta varyantının önceki versiyonlara göre daha bulaşıcı olduğunun altını çizen Bilge, COVID-19 vakalarının daha genç yaşlarda daha sık görülmeye başlamasıyla birlikte hastalığın hamilelerde görülme sıklığının da arttığını belirterek, daha önce COVID-19 atlatmış olsun ya da olmasın herkesin mutlaka iki doz aşı olması gerektiğine vurgu yaptı.

“Delta varyantının orijinal veya Alfa varyantlarından daha bulaşıcı olmasının yanı sıra, dah önce sadece hafif enfeksiyonların görüldüğü yaş gruplarında artık daha ciddi hastalıklara ve buna bağlı olarak hastane yatışlarına neden oluyor. Dünyada son dönemde COVID-19'un daha genç yaşlara inmesi ile birlikte hamilelerde de bu hastalığın görülme sıklığında artış olmakta ve buna bağlı olarak hamilelerde de COVID-19'aa bağlı ölümler görülmektedir. “ diyen Bilge, “Hamilelikte hem COVID-19'a bağlı ciddi hastalık riski hem de erken doğum riski artmaktadır. COVID-19, gebelerde daha şiddetli seyretmektedir. Bu nedenle hamile, emziren, hamile kalmaya çalışan veya gelecekte hamile kalabilecek kişiler de dahil olmak üzere 12 yaş ve üzerindeki tüm kişilerin COVID-19'a karşı aşılanması önerilmektedir. “ diye sözlerine ekleyerek de hamile ve emziren anneler ile 12 yaş ve üzerindeki herkesin COVID-19'a karşı aşılanması gerektiğinin altını çizdi.

Kısırlığa sebep olan şey aşı değil, COVID-19:

Bilge, “Aşılar kısırlığa neden olmamaktadır. COVID-19'un üreme sistemi ile ilgili bozukluklar yaptığı ise bilinmektedir. COVID-19 geçirenlerin de mutlaka aşılanması gerekiyor. Dünyada halen COVID-19 geçirenlerin tekrar aynı hastalığa yakalandıkları ve komplikasyon geçirdiği bilinmektedir. Ayrıca COVID-19 geçirip aşılanmayanlar, tam aşılanlara göre 2 kat daha yeniden enfekte olma riskiyle karşı karşıyadır. “ diyerek kısırlığa sebep olan şeyin aşı değil COVID-19 olduğuna ve hastalığı atlatmış olsalar dahi herkesin 2 doz aşı olması gerektiğine dikkat çekti.

“Doğal bağışıklık düşünülenden daha erken azalırken, aşıların bize daha güçlü ve uzun bağışıklık sağlayabileceğine yönelik teoriler de vardır. Bu nedenle hastalığa atlatanlar da mutlaka tam doz aşılanmalıdır. Delta varyantı, özellikle aşılanmamış veya sadece kısmen aşılanmış olan kişilerde iki kat daha fazla hastaneye yatışa neden olmaktadır. Genç yetişkinlerin de tam 2 doz olarak aşılanması eskisinden daha da önemlidir. Çünkü bu yaş grubunun şiddetli COVID-19 hastası olmayacakları ön yargısı ne yazık ki artık doğru değildir. “ diyen Bilge, gençlerin de aşılanması gerektiğinin önemine vurgu yaptı.