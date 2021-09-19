COVID-19'a Yakalanan 8 Yaşındaki Bir Çocuk Felç Oldu

COVID-19 salgını başladığından beri bu virüsün sık görülen etkilerinin yanı sıra beklenmedik etkilerine de şahit olunmakta. Bu durumun en güncel örneği, ABD'de COVID-19'a yakalanan bir çocuğun felç olması şeklinde karşımıza çıktı.

Yaklaşık iki yıl önce patlak veren COVID-19 pandemisi, tüm dünyada etkisini korumaya devam ediyor. Aşılama süreci birçok ülkede hızlanmış olsa da henüz aşılanmamış veya tek doz aşı uygulanmış milyonlarca insan bulunmakta; bu da COVID-19’un acı verici sonuçlarına tekrar tekrar şahit olmamıza neden oluyor.

Salgından en çok etkilenen ülke olan ABD'de, virüse yakalananlar arasında çocukların oranındaki artış dikkat çekiyor. Bu vakalar arasında bir tanesi var ki COVID-19’un yalnızca basit belirtiler göstermediğini, çok ciddi sonuçlar ortaya çıkarabildiğini bir kez daha hatırlatıyor.

Çocuğa omurilik ve beynin şişmesine neden olan Enfesalit teşhisi kondu

ABD’de COVID-19’a yakalanan 8 yaşındaki bir çocuk, son derece nadir görülen bir durum ile karşı karşıya kaldı. Minnesota'da yaşayan Avella Braun, nadir görülen oto-bağışıklık hastalığının COVID-19 tarafından tetiklenmesiyle felç kaldı. Talihsiz çocuğa vücudun bağışıklık sisteminin kendisine saldırmasıyla omurilik ve beynin şişmesine neden olan, nadir bir akut yayılmış Ensefalit (ADEM) teşhisi koyuldu.

Tıp uzmanları, COVID-19 ve ADEM arasındaki bağlantıyı ilk olarak haziran ayında kurmaya başlamıştı. ADEM'in sık görülen semptomlarının ateş, halsizlik, kusma ve baş ağrısı olduğunun altını çizen uzmanlar, benzer vakaların sadece ABD'de değil başka bölgelerde de görüldüğü konusunda uyarıyor.