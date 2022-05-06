Et ve Süt Kurumu, son zamanlarda et fiyatlarındaki zam beklentisi ile ilgili bir açıklama yaptı. Kurum, fiyat artışı beklentisinin hem üreticileri hem de tüketicilerini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Türkiye’de yaşanan ekonomik sıkıntılar, birçok alanda fiyat artışları ile karşılaşmamıza neden oluyor. Ardı arkası kesilmeyen bu zamlar da vatandaşı zora sokuyordu. Et fiyatları da bu artışlardan en çok etkilenenlerden biriydi. Geçtiğimiz aylarda bu konuda önemli bir gelişme yaşanmış, fiyatlara ciddi oranda zam yapılmıştı.

Yapılan bu zammın ardından ise Et ve Süt Kurumu, “Uzun kuyruklar oluşuyordu, fiyatları artırdık” gibi oldukça ilginç bir açıklama yaparak vatandaşların tepkisini toplamıştı. Bunun üzerinden bir süre geçmesinin ardından şimdi ise yine zam beklenen et fiyatları hakkında kurumdan yeni açıklamalar yapıldı.

“Fiyat artışı beklentisi hem üreticiye hem de tüketiciye zarar vermektedir”

Et ve Süt Kurumu, bugün zam beklentileri ile ilgili resmi hesapları üzerinden bir açıklama yaptı. Kurum, fiyatlardaki artış beklentisinin hem tüketiciye hem de üreticiye zarar vereceğini, son bir aydır devam eden fiyat hareketlerini takip ettiğini kaydetti. Yapılan açıklamanın tamamı ise şu şekildeydi;

“Et fiyatları üzerinde Ramazan ayının son günlerinde başlayıp günümüze kadar devam eden spekülatif fiyat hareketleri, kurumumuz tarafından yakından takip edilmektedir. Arz kısıtlaması yaparak piyasada fiyat yükselişi beklentisi oluşturmak, hem üreticiye hem de tüketiciye zarar vermektedir. Kurumumuz, kırmızı ette arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli araçları kullanacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”