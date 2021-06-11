Exxen, hem mevcut hem de potansiyel abonelerinin merakla beklediği yeni Leyla ile Mecnun dizisinin setinden ilk görüntüleri paylaştı. Paylaşılan video, orijinal ekibi bir arada göstermenin yanı sıra dizinin yeni Leyla'sını da gözler önüne seriyor.

2011-2014 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan, ekranlarda kaldığı 3 sezonda üst seviye bir absürt komedi sunarak Türk televizyon efsaneleri arasına girmeyi başaran Leyla ile Mecnun, tam kadro bir şekilde, bu kez Exxen üzerinden ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

Dizinin yönetmeni olan Onur Ünlü, dün Instagram hesabı üzerinden yapmış olduğu bir paylaşım ile Leyla ile Mecnun'un yeni 'Leyla'sının Deniz Işın olacağını duyurmuştu. Deniz Işın'ı son olarak kısa süre önce ekranlara veda eden Masumiyet adlı dizide izlemiştik.

Onur Ünlü'nün dizinin yeni Leyla'sını açıklamasının üzerinden 24 saat geçmemişti ki Exxen, resmi YouTube kanalı üzerinden yani bir video paylaştı ve kısa süre önce çekimleri başlayan Leyla ile Mecnun dizisinin ekibini bir arada, kamera arkasında görme imkanı sundu.

Kamera arkasında bir kez daha Onur Ünlü ve Burak Aksak'ı göreceğimiz 'yeni' Leyla ile Mecnun dizisinin başrollerinde de yine Ali Atay, Serkan Keskin, Osman Sonant, Ahmet Mümtaz Taylan, Cengiz Bozkurt gibi orijinal kadrodan isimler bulunacak.

Exxen'de yayınlanacak Leyla ile Mecnun'un setinden görüntüler