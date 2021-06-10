Önümüzdeki aylarda Exxen'de yayın hayatına başlayacak olan Leyla ile Mecnun dizisinde Leyla karakterini canlandıracak isim belli oldu. Dizinin yönetmeni Onur Ünlü'nün yaptığı paylaşıma göre yeni Leyla'ya Deniz Işın hayat verecek.

2010’lu yılların başına damgasını vuran Leyla ile Mecnun, 3 sezon yayınlandıktan sonra 2014 yılında beklenmedik bir final yapmış ve hayranlarını üzmüştü. Birçok kişi tarafından Türk dizi tarihinin en başarılı yapımlarından kabul edilen dizinin eski bölümleri, bugün bile binlerce kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Hal böyle olunca dizinin çekimlerinin tekrardan başlaması için hayranlardan yoğun bir talep vardı. Bugüne kadar bu talep, hayalden öteye gidemese de Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu dijital içerik platformu Exxen, dizinin yayın haklarını satın almış ve yeniden çekimler için kolları sıvamıştı. Bugünse çekimlerine başlanan diziden yeni bilgiler geldi.

Leyla ile Mecnun’un yeni Leyla’sı duyuruldu:

Dizinin yönetmenliğini yapan Onur Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni Leyla’nın kim olacağını duyurdu. Oyuncu Deniz Işın ile fotoğrafını paylaşan Ünlü, paylaşıma “Aa bak yeni Leyla!” notunu düştü.

Instagram’da 1,3 milyon takipçisi bulunan Deniz Işın, daha önce Atiye, Her Yerde Sen ve Masumiyet gibi yapımlarda yer almıştı. Leyla ile Mecnun hayranları da sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda yeni Leyla’dan memnun olmuş gibi görünüyorlar.

Oyunculardan yeni Leyla ile Mecnun paylaşımları:

Dizinin çekimlerine başlanmasıyla birlikte Leyla ile Mecnun ekibi de setten fotoğraflar paylaşmaya başladı. İşte oyuncuların yaptığı paylaşımlar:

Hayranların merakla beklediği Leyla ile Mecnun’un yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.