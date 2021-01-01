Acun Ilıcalı’nın yeni dijital platformu Exxen, yayın hayatına başlayıp kullanıma açılması internet gündemini belirledi. Ancak hem kullanıcılardan hem de sektördeki uzman isimlerden Exxen’in içeriklerine ve teknik yapısına dair önemli eleştiriler var.

Yıllardır hem Türkiye’de hem de Arjantin, Brezilya gibi ülkelerde çok ciddi televizyonculuk başarılarına imza atan Acun Ilıcalı ve ekibi Acun Medya, 2021 itibarıyla Exxen ile dijital platform alanına da giriş yaptı. Bir süredir içerikleri duyurulan Exxen, 1 Ocak 2020’de kullanıma açılır açılmaz ciddi eleştiriler almaya başladı.

Exxen’in en çok eleştiri alan noktası fiyatlandırma modeli oldu. Kullanıcılara aylık 9,90 TL’lik ve reklam içeren abonelik seçeneği sunulurken, tamamen reklamsız deneyim isteyenler ise ayda 19,90 TL abonelik ücreti ödeyecekler. Exxen'in içeriklerinde ağırlıklı olarak YouTuberların olması nedeni ile kullanıcılar, bu durumu ücretsiz YouTube ve reklamsız YouTube Premium’a benzetiyorlar.

Platformun önemli eleştriler aldığı bir diğer nokta ise teknik yapısı. Twitter’da Exxen’in arayüz ve teknik altyapısına dair görüşlerini dile getiren çoğu uzmana göre Exxen, henüz tamamlanmadan kullanıma açılan bir platform. Sosyal medyada yapılan ve dikkat çeken eleştirileri derledik.

Exxen'in içeriklerine ve abonelik paketlerine dair ilk eleştiriler:

Exxen'in teknik altyapısına dair ilk eleştiriler: