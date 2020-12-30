Acun Ilıcalı, dijital yayın platformu Exxen'in aylık abonelik ücretini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre kullanıcılar, Exxen içerikleri için aylık 9,90 TL ödeme yapacaklar.

Türkiye’nin en başarılı TV yapımcılarından biri olarak gösterilen Acun Ilıcalı, 1 Ocak itibarıyla yayın hayatına başlamaya hazırlanan dijital yayın platformu Exxen’in aylık abonelik ücretini nihayet açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Exxen’in aylık abonelik ücreti 9,90 TL olacak ve ilk 7 gün ücretsiz deneme kampanyası ile gelecek.

Acun Ilıcalı, daha önceki açıklamalarında Exxen’in bir reklamlı, bir de reklamsız olmak üzere iki ayrı abonelik paketine sahip olabileceğini belirtmişti. Instagram Hikayeler üzerinden yaptığı duyuruda tek bir aylık abonelik ücreti duyuran Ilıcalı, bu fiyatın reklamlı paket için mi yoksa reklamsız üst paket için mi olduğu hakkında ise bilgi vermedi.

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir iddia, Exxen’in aylık abonelik ücretinin 7,99 TL olacağını öne sürmüştü. Acun Ilıcalı’nın Exxen ile ilgili son açıklamaları bu iddiayı boşa çıkarmış durumda. Ilıcalı’nın açıklaması, söz konusu iddiadan yüksek bir abonelik ücretine işaret etse de 9,90 TL’lik ücretin pek çok kullanıcı için kabul edilebilir seviyede olduğu düşünülüyor.

Dünyanın en popüler dijital yayın platformu olan Netflix, Türkiye’de 17,99 TL’lik bir başlangıç fiyatına sahip. Yerli dijital yayın platformu BluTV ise 22,90 TL’lik bir aylık abonelik ücretine sahip. Geçtiğimiz aylarda ülkemizde de hizmet vermeye başlayan Amazon Prime Video ise 7,90 TL’lik fiyatı ile en uygun fiyatlı dijital yayın platformu konumunda. Rakip platformların fiyatlarına ve yerel içerik kütüphanesine baktığımızda pek çok ünlü ismi bir araya getirecek Exxen’in abonelik ücretinin hiç de fena olmadığını söylemek mümkün.

Exxen hakkında bilinen her şeyi anlattığımız videomuz