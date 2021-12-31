Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital içerik platformu Exxen'in paketlerine zam geldi. Yeni paket fiyatlarının en ucuzu, ayda 16,90 TL olarak güncellendi.

Acun Medya’nın kurucusu Acun Ilıcalı tarafından kurulan ve 1 Ocak 2021 itibarıyla yayın hayatına başlayan yerli dijital içerik platformu Exxen, bugüne kadar uygun fiyatıyla binlerce abone toplamayı başarmıştı. Bugünse hem mevcut Exxen abonelerini hem de Exxen’e üye olmayı düşünenleri üzen bir gelişme yaşandı.

Aylık, yıllık ya da sezonluk olmak üzere üç farklı şekilde kullanıcılara sunulan Exxen paketlerinin hepsine zam geldi. Yeni fiyatlarla birlikte Exxen’in en ucuz paketi olan Reklamlı yıllık paketin fiyatı ayda 16,90 TL'ye yükseltildi. Exxen’in yeni paket fiyatları şu şekilde listelendi:

Exxen’in yeni paket ücretleri:

Exxen üyelik paketleri:

Reklamlı yıllık paket: 16,60 TL x 12 ay

Reklamlı aylık paket: 19,90 TL/ay

Reklamsız yıllık paket: 24,90 TL x 12 ay

Reklamsız aylık paket: 29,90 TL/ay

Exxen + Exxenspor üyelik paketleri:

Reklamlı sezonluk paket: 44,80 TL x 12 ay

Reklamlı aylık paket: 49,80 TL/ay

Reklamsız sezonluk paket: 54,80 TL x 12 ay

Reklamsız aylık paket: 69,80 TL’ay

Exxen paketlerinin eski fiyatları :